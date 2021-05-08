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США пора делиться: Меркель поставила ультиматум Штатам
08 мая 2021, 22:00 • 323 • Политика
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поставила ультиматум Штатам, подчеркнув, что США пора делиться компонентами вакцины с Европой. По крайней мере, европейские партнёры всегда делились своей продукцией, добавила Меркель.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС отметила, что США пора начать делиться компонентами вакцин от коронавируса. В данном мероприятии Меркель принимала участие онлайн.
Она напомнила, что к сегодняшнему дню в США привили большое количество населения. А значит, появились условия для начала "свободного обмена компонентами и, по возможности, открытия рынка вакцин", пояснила канцлер. Таким образом Меркель прокомментировала заявления США о приостановке действий патентов на вакцины от новой коронавирусной инфекции.
Позицию США по патентам Меркель разъяснять не стала, однако напомнила, что Европа ранее всегда делилась со странами мира произведённой продукцией. И такой подход, считает Меркель, партнёры должны "взять за правило".
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