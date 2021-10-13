США попытаются вернуть себе самое хитрое оружие - "права человека"

США возвращаются в Совет по правам человека при ООН, после громкого ухода в 2018 году.

США возвращаются в качестве участника Совета ООН по правам человека. По мнению политолога Дмитрия Косырева, США будет не легко, поскольку в Совете на протяжении трех лет руководящая роль принадлежит Китаю.

Эксперт напоминает, что США покинули Совет в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Однако в 2021 году госсекретарь Блинкен заявил: уход США "создал вакуум американского лидерства, который страны с авторитарными повестками дня использовали к своей выгоде".

При этом США могли и не попасть в Совет, поскольку членство в нем не гарантировано, в Совете всего 47 мест, в него избирают голосами всех членов ООН. Например, Россию не избрали в 2016 году, и страна стала членом СПЧ только в 2021 году. Косырев подчеркивает, что кроме 30 условных стран Запада в СПЧ регулярно попадают такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Куба, Венесуэла, Ирак. Эти страны имеют свое мнения на так называемые "права человека".

Альтернативная концепция прав человека "по Пекину" выглядит так: на первом месте должны стоять права на жизнь и существование людей и государств, то есть в том числе право на экономическое развитие

- отмечает эксперт.

Китай стал одним из моральных лидеров мира потому, что отстаивает сам принцип СПЧ при его создании - это дискусионная площадка.

Никто и не скрывает, что США вернулись в СПЧ для того, чтобы его уничтожить. И из философского клуба превратить в трибунал, где судьи будут перманентно одни и те же, то есть тот самый Запад

- полагает эксперт.