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США попытаются вернуть себе самое хитрое оружие - "права человека"
13 октября 2021, 17:30 • 118 • Политика
США возвращаются в Совет по правам человека при ООН, после громкого ухода в 2018 году.
США возвращаются в качестве участника Совета ООН по правам человека. По мнению политолога Дмитрия Косырева, США будет не легко, поскольку в Совете на протяжении трех лет руководящая роль принадлежит Китаю.
Эксперт напоминает, что США покинули Совет в 2018 году при президенте Дональде Трампе. Однако в 2021 году госсекретарь Блинкен заявил: уход США "создал вакуум американского лидерства, который страны с авторитарными повестками дня использовали к своей выгоде".
При этом США могли и не попасть в Совет, поскольку членство в нем не гарантировано, в Совете всего 47 мест, в него избирают голосами всех членов ООН. Например, Россию не избрали в 2016 году, и страна стала членом СПЧ только в 2021 году. Косырев подчеркивает, что кроме 30 условных стран Запада в СПЧ регулярно попадают такие страны, как Египет, Саудовская Аравия, Куба, Венесуэла, Ирак. Эти страны имеют свое мнения на так называемые "права человека".
Альтернативная концепция прав человека "по Пекину" выглядит так: на первом месте должны стоять права на жизнь и существование людей и государств, то есть в том числе право на экономическое развитие
- отмечает эксперт.
Китай стал одним из моральных лидеров мира потому, что отстаивает сам принцип СПЧ при его создании - это дискусионная площадка.
Никто и не скрывает, что США вернулись в СПЧ для того, чтобы его уничтожить. И из философского клуба превратить в трибунал, где судьи будут перманентно одни и те же, то есть тот самый Запад
- полагает эксперт.
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