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США попугали Россию бомбардировщиками. Посадка за Полярным кругом не удалась

12 марта 2021, 08:25  •  232 • В мире
Соединённые Штаты решили попугать Россию своими стратегическими ракетоносцами, но всё тщетно, так как первый вылет и посадка едва не стоили потери бомбардировщика.
США решили пугнуть Россию своими новыми стратегическими ракетоносцами и пустили их за Полярный круг. Но первый вылет бомбардировщика ВВС США B-1B Lancer закончился неудачей.
Во время визита стратегического бомбардировщика на авиабазу в Арктике, расположенную недалеко у российских границ, произошёл неприятный инцидент, который не позволил воздушному судну даже произвести дозаправку, пишет издание Bodonu.
Как рассказал полковник Хеннинг Хомб, полной дозаправке на базе, размещённой на территории Норвегии Будё, помешала непогода - напористый ветер, обильный снег и жестокие морозы. Менее через час B-1B вновь поднялся в воздух.
Фото: Telegram/Ivan O'Gilvi

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