США попросили помочь организовать "оборону" Львова

Мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с главой посольства США на Украине Кристиной Куинн попросил помощи в организации "территориальной обороны" западноукраинского города.

Временную поверенную в делах США на Украине Кристину Куинн попросили помочь организовать "территориальную оборону" в украинском Львове.

Глава посольства США на Украине с 2019 года провела встречу с мэром города.

В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове,

- написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, опыт США "будет полезным, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас". Также Садовой попросил у главы посольства США на Украине открыть во Львове генконсульство.

Ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что в случае вмешательства НАТО в конфликт на востоке Украина могла потерять Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области.