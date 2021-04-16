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США попросили помочь организовать "оборону" Львова

16 апреля 2021, 15:25  •  66 • Политика
Мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с главой посольства США на Украине Кристиной Куинн попросил помощи в организации "территориальной обороны" западноукраинского города.
Временную поверенную в делах США на Украине Кристину Куинн попросили помочь организовать "территориальную оборону" в украинском Львове.
Глава посольства США на Украине с 2019 года провела встречу с мэром города.
В контексте безопасности я обратился с просьбой помочь нам организовать территориальную гражданскую оборону во Львове,
- написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовой.
По его словам, опыт США "будет полезным, чтобы дать новое понимание безопасности каждого из нас". Также Садовой попросил у главы посольства США на Украине открыть во Львове генконсульство.
Ранее экс-глава Следственного управления СБУ Василий Вовк заявил, что в случае вмешательства НАТО в конфликт на востоке Украина могла потерять Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области.

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