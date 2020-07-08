США попрощались с ВОЗ. Синельников-Оришак объяснил, почему Трамп бросил "клуб вырожденцев"

СМИ в среду сообщили о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). О таком решении американский сенат уведомил президент страны Дональд Трамп. В разговоре с Царьградом политолог-американист Михаил Синельников-Оришак объяснил, почему это произошло, и прокомментировал обвинения от оппонентов Трампа.

"Оппоненты будут обвинять Трампа, что бы он ни сделал. Если Трамп скажет: "Давайте мыть руки с мылом - оппоненты скажут, что Трамп нарушил принципы демократии и, так сказать, никто не может заставлять людей мыть руки с мылом", - заметил эксперт.

Что касается самого решения, то политолог считает, что Трамп руководствовался теми же самыми соображениями, которыми руководствовалась Россия, когда принимала поправки к Конституции о суверенитете.

"Это наше устремление отдавать приоритет национальному законодательству, почему-то то же самое мы не экстраполируем в Соединённые Штаты Америки. Если ни к чему эти организации, если это просто клуб вырожденцев, ну, выродившийся клуб международных дармоедов, если толку от этого нет - надо безжалостно выходить, прекращать финансирование. И следовать в кильватере собственной политики, а не ссылаться на какие-либо организации, это не только к ВОЗ относится, это, в принципе, ко всем таким наднациональным структурам", - заявил Синельников-Оришак.

К сожалению, отметил он, в России есть целые лоббистские группы, которые выступают за отношения ради отношений. Задавая им конкретные вопросы - что даёт России членство в той или иной организации, в ответ получаешь кучу словоблудия и тумана, считает политолог.

"Если понадобятся вообще какие-то переговоры, если будет о чём договариваться странам, государствам, смею уверять, площадки найдутся моментально. Это, конечно, наследие ельцинское, тогда вступали, вернее, даже не вступали, а вляпывались куда только угодно. В любые дурно пахнущие структуры. Не заботясь о том, насколько нам это вообще даже не то что выгодно, насколько нам вообще в принципе это нужно. И возвращаясь к вашему вопросу и к Трампу, действующая исполнительная власть и Трамп как глава исполнительной власти считает, что как минимум ВОЗ себя во время всей этой истории с COVID, мягко скажем, не зарекомендовала. К ней были вопросы и до этого", - отметил собеседник Царьграда, подчеркнув, что он понимает решение президента США.