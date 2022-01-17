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США попались на воровстве нефти в Сирии. "Защитников демократии" сняли на камеру

17 января 2022, 20:50  •  195 • Политика
США попались на воровстве нефти в Сирии. То, о чём говорил Дамаск ещё несколько лет назад, оказалось правдой. "Защитников демократии" сняли на камеру, когда они вывозили чужие природные ресурса из разграбленной страны.
Сирийское новостное агентство SANA выложило фотографию, сделанную на шоссе в провинции Хасака. На ней видно, как колонна автоцистерн с нефтью движется по дороге в сторону границы с Ираком. Её сопровождают американские броневики, которые следят, чтобы никто не попытался отбить награбленное.
По информации сирийского агентства, только за последнее время американцы вывезли из страны 60 автоцистерн с нефтью.
Скриншот:Telegram/СВЕЖЕСТИ
Отметим, что про хищение природных ресурсов ещё несколько лет назад говорили власти Сирии. Они утверждали, что оставшиеся на территории САР американские спецназовцы вместе с курдами захватили сирийские месторождения и незаконно добывают нефть. Чёрное золото они вывозят за границу через Ирак или Турцию, после чего продают. Президент Сирии Башар Асад даже поднимал в ООН вопрос о выплате компенсации, но на его требования никто не обратил внимания.

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