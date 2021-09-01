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США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа: "Теперь перезимуют"

01 сентября 2021, 05:45  •  289 • Политика
США пообещали защитить украинцев от "самого грязного в мире" газа, как назвал президент Украины Владимир Зеленский голубое топливо из России. Документ о скорейшей "интеграции в ЕС" при одновременной защите энергобезопасности Украины, подписан украинским президентом вместе с главой минэнерго США Дженнифер Грэнхолм. В России с иронией констатируют: "теперь перезимуют".
Речь идёт о подписании совместного заявления Зеленским и американским министром. В документе указано, что США обещают помочь Украине защитить её энергобезопасность, а также помочь в модернизации и строительстве ключевой энергетической инфраструктуры. По факту – никаких чётких формулировок и каких бы то ни было обязательств.
Стоит отметить, что заявление было подписано на фоне слов Зеленского о том, что газ из России "самый грязный в мире" "из-за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки" и "из-за коррупции, шантажа и манипуляций".
Пользователи из России с иронией отнеслись к столь "важному документу".
"Ну, теперь перезимуют...", - пишет Владимир Владимирович Воронцов
"Это просто формальный договор, по сути никого ни к чему не обязывающий", - считает sks01
"Они им все на раз построят....Любой каприз за ваши деньги", - хохочет survid

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