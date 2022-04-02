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США пообещали Украине новый транш для ВСУ
02 апреля 2022, 05:05 • 76 • Политика
Соединённые Штаты пообещали Украине новый транш для поддержки вооружённых сил. Речь о сотнях миллионах долларов.
Заявление сделал представитель Пентагона Джон Кирби. Он сообщил о намерении Вашингтона выделить новый транш в качестве военной "помощи". Киев получит 300 миллионов долларов.
"Министерство обороны США выделит до 300 миллионов долларов помощи безопасности", - сказано в заявлении Кирби.
Представитель Пентагона отметил, что цель этого транша – "поддержка оборонной способности Украины".
Напомним, 24 февраля Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин чётко обозначил: главной задачей является защита людей, которых в течение последних восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Важно также, чтобы военные преступники пошли под суд за "кровавые преступления против мирных жителей" Донецкой и Луганской народных республик.
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