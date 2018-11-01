США пообещали «пощадить» союзников, сидящих на иранской нефтяной игле

США пообещали не вредить союзникам, зависящим от поставок нефти из Ирана. С соответствующим заявлением выступил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он подтвердил, что цель Вашингтона - довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Тем не менее ряд стран продолжают покупать иранское черное золото. Болтон отметил, что у США пока нет возможности достичь своей цели сразу, так как Белый дом не хочет, чтобы пострадали союзники Соединенных Штатов.

«И мы не сможем сразу достичь нулевой отметки в поставке нефти. Мы хотим достичь этой цели, но не хотим нанести вред нашим друзьям и партнерам», - сказал советник президента США на выступлении в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Напомним, что еще в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном и ввел сразу несколько пакетов санкций против этой страны. В ответ президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его страна не боится американских санкций и не поддастся внешнему давлению.