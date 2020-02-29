США помогут Турции воевать с Россией

Обстрел турецких военнослужащих в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 человека, должен стать поводом для ввода американских войск в сирийскую провинцию Идлиб. С таким заявлением, как передает Newsweek, выступил бывший советник Госдепартамента США по Сирии Фредерик Хоф.

Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки. По его словам, Москва идет неверным путем и потеряла доверие Анкары. Он также подчеркнул, что месть Турции будет ужасной, и пообещал расчленить Россию изнутри, напомнив, что там проживают 25 миллионов мусульман.

В пятницу весь день мировые СМИ обсуждали вопрос: будет ли полномасштабная война из-за Идлиба между Россией и Турцией? Большинство экспертов сходятся во мнении, что нет, ибо война не нужна никому. Но Вашингтон подзуживает Эрдогана. Да еще намекает, что может оказать ему военную помощь.

— Заявление Хофа — это еще не официальная позиция США, — подчеркивает политолог Владимир Можегов.

— Этот человек — сотрудник одного из многочисленных «танк фэнкс» (фабрик мысли), консультирующих иногда Госдеп. Он, в общем, никто. Пишет звонкие пустопорожние пропагандистские статейки в духе демократического мэйнстрима: «Путин должен уйти!» и всё такое.

Он как бы пытается взнуздать Трампа. На это, мне кажется, не стоит обращать внимания.

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«СП»: — Каков тут интерес США? Давить на Москву? На Дамаск? На Тегеран? Или стравить их с Турцией?

— У США есть, кончено, интересы в регионе, в который они вложили огромное количество сил и денег. Здесь, в конце концов, главный их союзник — Израиль. Другое дело, что позиция Трампа направлена на сворачивание американского присутствия. Предыдущая эпоха, когда в Белом доме заправляли неоконы, втравившие США в ближневосточные войны, слишком дорого обошлась стране. С точки зрения здравого смысла Трамп прав: США здесь нечего делать. Ближневосточный пожар нужен глобалистским силам, которым Трамп, как раз, противостоит. И судя по итогам первого своего срока — с немалым успехом.

«СП»: — Анкара может попросить у Вашингтона военную помощь? Там готовы простить переворот, Гюлена, поддержку курдов?

— Анкара ведет свою игру. Турцию можно понять: курдская проблема для них очень болезненна и принципиальна. Они считают своим законным правом решать ее и решать будут. Эрдоган, как всякий политик, будет действовать в соответствии с выбранной стратегией и логикой момента. Почему бы в какой-то момент ему и не принять помощь Вашингтона? Но в целом, всем понятно, что курды — креатура Израиля в первую очередь, и во вторую — Вашингтона. Поэтому, скорее, Эрдогану придется договариваться по курдскому вопросу с Путиным.

«СП»: — Но Турция член НАТО, а у альянса на Ближнем Востоке свои интересы. Можно ли говорить о том, что наша «противоестественная дружба» с турками закончилась?

— Не думаю, что наша дружба противоестественна. И Россия, и Турция заинтересованы в том, чтобы контролировать этот участок планеты. В то время как Вашингтон сегодня явно тяготится ролью мирового жандарма. Я бы не доверял слишком туркам, но в целом наши интересы здесь совпадают в достаточно долгосрочной перспективе. Тем более что Турция явно перестает быть частью Запада и начинает чувствовать себя все более самостоятельным игроком. Я вообще за союз государств с большим имперским прошлым. Только им под силу сообща сохранить стабильность в мире. Россия и Турция как раз такие государства.

Впрочем, не все эксперты склонны недооценивать таких людей, как Хоф.

— Прежде чем стать экспертом по Ближнему Востоку и получить работу в Госдепартаменте и Атлантическом совете, Фредерик Хоф сделал великолепную карьеру в армии США, — напоминает руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

— Ветеран Вьетнама, он затем служил на Ближнем Востоке, потому прекрасно знает регион именно с военно-политической точки зрения. Еще будучи армейским офицером, зарекомендовал себя как аналитик. В частности, участвовал в подготовке доклада комиссии, расследовавшей взрыв в 1983 году штаба морской пехоты США в бейрутском аэропорту, работал над другими подобными документами. Впоследствии много писал о Ливане, Сирии, арабо-израильском конфликте. Хоф считается уважаемым и компетентным экспертом и выражает мнение тех, кого принято называть американскими ястребами.

«СП»: — Насколько реально американское вмешательство в Идлибе? Или они будут только угрожать?

— Трамп, как известно, декларирует более миролюбивую, чем предлагает Хоф, политику и не склонен сохранять широкое военное присутствие США на Ближнем Востоке. Однако Трамп может согласиться с тем, что использование Турции для давления на Россию с целью снижения влияния Москвы в регионе соответствует интересам США. Думаю, Вашингтон предпримет очередную попытку рассорить Москву и Анкару, но до военной поддержки действий Турции дело не дойдет.

«СП»: — В чем интерес американцев там?

— Американцам необходимо восстановить влияние в этом неспокойном регионе, который можно назвать кухней мировой политической погоды. Ближний Восток был и остается ареной, где мировые державы ведут борьбу за влияние. Это влияние во многом зависит от того, насколько та или иная страна принимается в этом конфликтном регионе в качестве посредника, насколько ее здесь уважают.

Позиции России на Ближнем Востоке сейчас как никогда крепки, в чем-то даже крепче позиций, которые в свое время имел Советский Союз. Подрыв авторитета Кремля является одной из первоочередных задач, которые поставил перед собой американский Белый дом. «Обеспечить безопасность в регионе» в трактовке США означает «сделать Вашингтон единственным „жандармом“ в регионе».

В Сирии Россия присутствует потому, что имеет обязательства перед легитимным сирийским руководством, которое попросило помощи у Москвы в борьбе с террористами. Это единственное основание для нахождения российских войск в регионе. И то, что сирийскую территорию для своих неоднозначных военных операций беспрепятственно использовали США и их союзники, не помешало Москве положительно ответить на просьбу Дамаска. Именно успешные действия России в борьбе с терроризмом заставили США свернуть свою операцию и вывести из Сирии большую часть подразделений. Это не США позволили России присутствовать в Сирии, а Россия выдавила оттуда США.

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«СП»: — США в последнее время неоднократно выказывают поддержку Турции. Штаты готовы преодолеть все разногласия, чтобы объединиться против России?

— Курдский вопрос остается камнем преткновения в отношениях между США и Турцией. Таковым, похоже, и останется. Его решение в пользу Турции сделает Турцию еще более мощной, а значит, США будут вынуждены ей противостоять. У Вашингтона другая задача: используя Турцию, выдавить Россию, а затем, используя курдов, поставить Турцию на место.

«СП»: — Насколько нам сейчас важно сохранить отношения с Турцией?

— Эрдоган уже неоднократно заявлял, что не станет ссориться с Россией из-за Сирии. Турции необходим противовес в диалоге с США. И Россия в этом диалоге является серьезным аргументом. Да, союз России и Турции является мезальянсом, браком по расчету, компромиссом. Но то же самое можно сказать и о турецко-американских отношениях. Угрозы в адрес России, которые сейчас звучат из уст некоторых высокопоставленных турецких чиновников, позволяют Эрдогану расширить пространство для последующего диалога как с Путиным, так и с Трампом.

Турция в данном случае преследует собственные цели, пытаясь возродить былое величие. Эрдоган рассчитывает достичь этого, выстроив равноправные отношения и с Россией, и с США. У России нет цели препятствовать турецко-американскому сотрудничеству в принципе, главное, чтобы от этого не страдала Сирия. Это позволяет сделать вывод, что перспектив договориться у России и Турции больше, чем у Турции и США.

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