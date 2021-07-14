США помогут с госпереворотом? Псаки заявила о "политическом ответе" на кубинские протесты

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила о "политическом ответе" США на кубинские протесты. Штаты помогут бунтующим кубинцам с госпереворотом?

Руководство США готово реагировать на события, которые в настоящий момент разворачиваются на Кубе. Об этом 14 июля заявила официальный представитель Белого дома Джен Паки.

Мы наблюдаем самые масштабные протесты на Кубе за последнее время. Очевидно, что это будет влиять на то, как мы будем действовать. Мы будем разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим, - отметила она.

Псаки не стала уточнять, как именно США будут реагировать. Это может быть помощь протестующим, как Америка сделала во время госпереворота на Украине в 2014 году, или обещание снятия санкций и эмбарго в случае победы улицы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что кубинцы устали от "репрессий, неправильного управления экономикой, дефицита продовольствия и неадекватного реагирования на пандемию". А США внимательно следят за соблюдением прав человека на Кубе.

Напомним, на Кубе впервые за много лет произошли массовые протесты против коммунистической партии. Митингующие требуют проведения свободных выборов и решения социальных проблем.

Советник президента Соединённых Штатов по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает свободу слова и собраний на Кубе и жёстко осуждает любое насилие в отношении "мирных протестующих".