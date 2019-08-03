США помешали защитить мир от ядерного оружия. Рассекречен пункт советско-японской декларации

В декларацию 1956 года мог быть включен пункт о стремлении сторон к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия. С таким предложением выступили представители СССР, однако в Токио не согласились с перспективой. О такой части обсуждения сообщило агентство Киодо. Ссылаются журналисты на некие рассекреченные документы.

По информации агентства, Япония надеялась на обсуждение этого пункта о ядерном оружии уже после восстановления дипломатических отношений. К слову, суть сопротивления была не в том, что ядерное оружие было ценным для Японии. Просто с 1951 года страна находилась под "ядерным зонтиком" США, потому подписаться под антиядерным заявлениям было просто невозможно.

Кроме того, Киодо ссылается на уполномоченного на переговорах СССР Сюнъити Мацумото, отмечая, именно по его настоянию Токио опустил ядерный пункт.

Досье

Совместная декларация, подписанная СССР и Японией 19 октября 1956 года, прекращала состояние войны между странами и восстанавливала дипломатические отношения. В ней, в частности, говорилось, что стороны продолжат переговоры о мирном договоре, после подписания которого СССР соглашался рассмотреть возможность передачи Японии двух из четырех Курильских островов, на которые претендует Токио, — Шикотана и гряды Хабомаи.