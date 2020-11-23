Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байден...
Джо, не спеши! Трамп выступил с сенсационным заявлением
Нацисты допрыгались: Израиль закроет Европу для Украины
Пашинян посмел принизить Россию: Флаги выносят лишь для "любимых" гост...
Главная / Политика

США получили звонкую немецкую пощёчину за угрозы по "Северному потоку - 2"

23 ноября 2020, 15:45  •  112 • Политика
Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес в жёстких выражениях осадил США за угрозы санкциями немецким компаниям. Чиновник заявил, что так союзники не поступают, а "экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право".
Welt сообщает о жёсткой реакции главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса (Oliver Hermes), который своей критикой, по сути, дал весьма звонкую пощёчину явно забывшимся США.
Ранее со ссылкой на представителя правительства США агентство DPA сообщило об угрозах санкциями, которые получают из Америки немецкие бизнесмены, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Таким образом Вашингтон в очередной раз пытается надавить на немцев, используя уже карательные меры, и остановить проект.
Хермес уверен, что "такой подход совершенно исключён среди союзников".
"Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право", - не постеснялся высказать всю правду Вашингтону немецкий политик.
Он также призвал уходящую американскую администрацию "уважать европейский суверенитет и снова всесторонне сотрудничать с властями Германии и Европы".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявление
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Сталина
23 ноября 2020, 08:25
РБК узнал о планах правительства РФ ликвидировать восемь институтов развития
23 ноября 2020, 12:05
Русским хамят по-братски
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 ноября 2020, 01:05
"Глубинное государство" в США может паковать вещи. Русские сделали заявлени...
23 ноября 2020, 02:00
Путин обозначил условия признания американского президента
23 ноября 2020, 10:15
Решения Путина по Карабаху заставили остолбенеть Зеленского - политолог
23 ноября 2020, 10:15
Генерал Кадыров передал важное послание всем русским, напомнив о несправедливости Ста...
23 ноября 2020, 01:05
Глава Гагаузии: «Политикам нашу поддержку нужно заслужить»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2020, 16:50
"При галстуке, в пальтишке": Багдасаров в прямом эфире разоблачил армянского предателя России
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля
17 ноября 2020, 21:20
Профессиональный украинец с российского ТВ в Киеве кинулся ругать Незалежную. По-русски
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один пациент не выжил"
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
18 ноября 2020, 18:25
Что ждёт Россию, Украину и США в 2021 году? Стали известны пророчества Мессинга
20 ноября 2020, 06:10
Канадский доктор разбил все меры борьбы с COVID: "Люди ходят, повинуясь, как лемминги"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.