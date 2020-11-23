США получили звонкую немецкую пощёчину за угрозы по "Северному потоку - 2"

Welt сообщает о жёсткой реакции главы Восточного комитета немецкой экономики Оливера Хермеса (Oliver Hermes), который своей критикой, по сути, дал весьма звонкую пощёчину явно забывшимся США.

Ранее со ссылкой на представителя правительства США агентство DPA сообщило об угрозах санкциями, которые получают из Америки немецкие бизнесмены, участвующие в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Таким образом Вашингтон в очередной раз пытается надавить на немцев, используя уже карательные меры, и остановить проект.

Хермес уверен, что "такой подход совершенно исключён среди союзников".

"Экстерриториальные санкции США против европейских участников проекта являются недопустимым вмешательством в международное право", - не постеснялся высказать всю правду Вашингтону немецкий политик.

Он также призвал уходящую американскую администрацию "уважать европейский суверенитет и снова всесторонне сотрудничать с властями Германии и Европы".