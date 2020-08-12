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США получили свой "рубильник" для контроля над Россией: "Так быть не должно"
12 августа 2020, 19:45 • 116 • Политика
О проблеме зависимости России от интернета, подконтрольного США, говорил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Вашингтон получил свой "рубильник" для контроля над нашей страной, но "так быть не должно".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что национальная система маршрутизации сетевого трафика способна обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов на случай разного рода атак. Другими словами, свой трафик мы должны контролировать сами, не доверяясь так называемым партнёрам.
Специальный закон о национальной системе маршрутизации трафика в России уже принят, напомнил Медведев. Тем не менее сегодня мы Рунетом не владеем. Так, например, именно США продолжают контролировать управление доменными именами.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что США делают всё возможное, чтобы использовать интернет "как свою вотчину". Интернет стал своего рода инструментом для достижения целей, интересных США.
"США полностью контролируют систему управления доменными именами, определение IP-адресов. Но если говорить прямо и просто, так быть не должно, - подчеркнул Медведев. - Россия должна быть максимально готова к ограничительным решениям со стороны США, в том числе связанным с глобальной сетью".
Ранее жертвой этого американского "рубильника" стал и телеканал Царьград. Канал-миллионник Царьграда в YouTube был заблокирован, американская корпорация Google решила реализовать пакет санкций США на территории России. В деталях об этом решении Царьград рассказывает в специальном разделе.
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