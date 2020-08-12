Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Инсайдер сдал всех снайперов роты ВСУ поимённо: Полный список
"ОМОН переходит на сторону протестующих": Очевидцы путаются, освещая &...
Польшу настигла расплата за снос советских памятников, откуда не ждали
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукло...
Главная / Политика

США получили свой "рубильник" для контроля над Россией: "Так быть не должно"

12 августа 2020, 19:45  •  116 • Политика
О проблеме зависимости России от интернета, подконтрольного США, говорил Дмитрий Медведев. Он напомнил, что Вашингтон получил свой "рубильник" для контроля над нашей страной, но "так быть не должно".
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что национальная система маршрутизации сетевого трафика способна обезопасить деятельность российских интернет-ресурсов на случай разного рода атак. Другими словами, свой трафик мы должны контролировать сами, не доверяясь так называемым партнёрам.
Специальный закон о национальной системе маршрутизации трафика в России уже принят, напомнил Медведев. Тем не менее сегодня мы Рунетом не владеем. Так, например, именно США продолжают контролировать управление доменными именами.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что США делают всё возможное, чтобы использовать интернет "как свою вотчину". Интернет стал своего рода инструментом для достижения целей, интересных США.
"США полностью контролируют систему управления доменными именами, определение IP-адресов. Но если говорить прямо и просто, так быть не должно, - подчеркнул Медведев. - Россия должна быть максимально готова к ограничительным решениям со стороны США, в том числе связанным с глобальной сетью".
Ранее жертвой этого американского "рубильника" стал и телеканал Царьград. Канал-миллионник Царьграда в YouTube был заблокирован, американская корпорация Google решила реализовать пакет санкций США на территории России. В деталях об этом решении Царьград рассказывает в специальном разделе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



116
Источник
Похожие новости
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты"
12 августа 2020, 00:30
У исчезнувшей в день выборов прорезался голос: "Признайте её президентом Белоруссии"
12 августа 2020, 03:15
"А нас спросить не забыли?": Константинополь заявил права на русский народ
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2020, 03:15
Минаев одним вопросом вскрыл двуличие Запада: "А куда делась Грета Тунберг?"...
12 августа 2020, 08:45
"Мамкины революционеры" раскаялись на белорусском ТВ. Со слезами и рвением
12 августа 2020, 05:05
Европейцы негодуют из-за вакцины: Россия проявила безрассудство
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русско...
12 августа 2020, 05:05
Минск ответил на угрозы со стороны ЕС: "Есть конкретные неопровержимые факты&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2020, 01:20
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
11 августа 2020, 00:40
Тихановскую спасли. Лукашенко в ночь после выборов узнал о готовящемся покушении
05 августа 2020, 22:45
Чем закончится история с задержанием "десанта Вагнера" в Минске? Мнение Поддубного
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
06 августа 2020, 21:40
Личную беседу Шойгу с Лукашенко описала жена Гордона: "Вам не кажется, что вы слишком далеко зашли?"
12 августа 2020, 00:30
"При всём уважении к Владимиру Владимировичу Путину...": Вассерман о русской вакцине от COVID
11 августа 2020, 00:40
"Не дай Господь от России оторвать": Политолог обозначил главных кукловодов, раскачавших Минск
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.