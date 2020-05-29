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США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении
29 мая 2020, 16:55 • 220 • Политика
Член Совфеда Алексей Пушков заявил о долгожданном столкновении. Он заметил, что Китай, некогда наблюдавший за битвой СССР и США, превратился из "мудрой обезьяны" в "молодого тигра" и вышел против "стареющего самца" - Вашингтона. Теперь Штаты получили "первое китайское предупреждение".
Член Совета Федерации Алексей Пушков порассуждал в Telegram о жёсткой политической схватке между США и Китаем. Он, в частности, рассказал о трёх ударах Вашингтона, которыми тот атакует противника.
Во-первых, Штаты обвиняют Пекин в распространении пандемии коронавируса и готовят на фоне этого санкции против него.
Во-вторых, другой пакет экономических ограничений разрабатывается в контексте заявлений Белого дома о якобы нарушениях в КНР прав уйгуров.
В-третьих - и снова санкции... На этот раз в связи с ситуацией в Гонконге.
Однако всё это лишь надуманные поводы для схватки за "место в центре мировой сцены", подчеркнул сенатор.
Он добавил, что некогда Пекин, словно "мудрая обезьяна", наблюдал с вершины холма за сражением "двух тигров" в долине - США и СССР.
Фото: скриншот Telegram/Алексей ПУШКОВ
Так, в Пекине заявили, что будут готовы принять необходимые контрмеры, если Вашингтон продолжит вмешиваться в дела Гонконга.
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