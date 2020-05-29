США получили "первое китайское предупреждение": Пушков заявил о долгожданном столкновении

Член Совета Федерации Алексей Пушков порассуждал в Telegram о жёсткой политической схватке между США и Китаем. Он, в частности, рассказал о трёх ударах Вашингтона, которыми тот атакует противника.

Во-первых, Штаты обвиняют Пекин в распространении пандемии коронавируса и готовят на фоне этого санкции против него.

Во-вторых, другой пакет экономических ограничений разрабатывается в контексте заявлений Белого дома о якобы нарушениях в КНР прав уйгуров.

В-третьих - и снова санкции... На этот раз в связи с ситуацией в Гонконге.

Однако всё это лишь надуманные поводы для схватки за "место в центре мировой сцены", подчеркнул сенатор.

Он добавил, что некогда Пекин, словно "мудрая обезьяна", наблюдал с вершины холма за сражением "двух тигров" в долине - США и СССР.

"Теперь Китай сам превратился в молодого тигра и спустился в долину для схватки с матёрым и стареющим самцом, пытающимся удержать власть над долиной. Этого столкновения долго ждали. Оно началось", - подытожил Пушков.

Фото: скриншот Telegram/Алексей ПУШКОВ

Так, в Пекине заявили, что будут готовы принять необходимые контрмеры, если Вашингтон продолжит вмешиваться в дела Гонконга.