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США получили отсрочку от дефолта: Байден повысил порог госдолга на 480 млрд долларов
15 октября 2021, 05:40 • 67 • Политика
Глава Белого дома подписал документ, который позволит американскому правительству исполнять свои обязанности до 3 декабря.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Джо Байден подписал закон, одобренный ранее конгрессом, о повышении лимита госдолга (допустимого уровня государственного заимствования) на 480 млрд долларов - с существовавшего до настоящего момента потолка в 28,4 трлн долларов.
Если бы этого не случилось, то, как ранее предупреждал американский Минфин, Штатам грозил бы дефолт. А теперь, после утверждения документа главой государства, получается отсрочка - по крайней мере, до 3 декабря.
Но принятое решение всё-таки временное. Ожесточённый спор между демократами и республиканцами, выступавшими категорически против повышения лимита госдолга, требуя от Байдена и демократов сокращения государственных расходов, продолжается. Пока что отсрочка на два месяца.
Ранее Царьград сообщал, что политическим противникам в Конгрессе США, демократам и республиканцам, удалось договориться об утверждении законопроекта о принятии временного бюджета для финансирования правительства, работа которого в противном случае была бы парализована, вследствие чего наступил бы так называемый "шатдаун".
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