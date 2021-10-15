Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Киев сменил тактику на Донбассе, применив высокоточное оружие
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная / Политика

США получили отсрочку от дефолта: Байден повысил порог госдолга на 480 млрд долларов

15 октября 2021, 05:40  •  67 • Политика
Глава Белого дома подписал документ, который позволит американскому правительству исполнять свои обязанности до 3 декабря.
Как сообщает пресс-служба Белого дома, президент США Джо Байден подписал закон, одобренный ранее конгрессом, о повышении лимита госдолга (допустимого уровня государственного заимствования) на 480 млрд долларов - с существовавшего до настоящего момента потолка в 28,4 трлн долларов.
Если бы этого не случилось, то, как ранее предупреждал американский Минфин, Штатам грозил бы дефолт. А теперь, после утверждения документа главой государства, получается отсрочка - по крайней мере, до 3 декабря.
Но принятое решение всё-таки временное. Ожесточённый спор между демократами и республиканцами, выступавшими категорически против повышения лимита госдолга, требуя от Байдена и демократов сокращения государственных расходов, продолжается. Пока что отсрочка на два месяца.
Ранее Царьград сообщал, что политическим противникам в Конгрессе США, демократам и республиканцам, удалось договориться об утверждении законопроекта о принятии временного бюджета для финансирования правительства, работа которого в противном случае была бы парализована, вследствие чего наступил бы так называемый "шатдаун".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





67
Источник
Похожие новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Возврата не будет"
15 октября 2021, 02:10
Почему F-35 не спасёт: Военный эксперт объяснил провал США в военных технологиях
15 октября 2021, 00:25
Собянин предупредил авторов фейков о вакцине от COVID-19: "Потом оказываются в реанимации"
15 октября 2021, 00:25
В окружении Макрона распознали противника русской вакцины
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух ш...
15 октября 2021, 02:10
Зеленский похитил человека ради фотографии с Путиным
15 октября 2021, 00:25
Японии грозит конфликт с США из-за слов премьера о Курилах
15 октября 2021, 03:55
Для возобновления войны Зеленскому хватит одной фразы. Политолог успокоила: "Воз...
15 октября 2021, 02:10
Почему F-35 не спасёт: Военный эксперт объяснил провал США в военных технологиях
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 октября 2021, 05:35
ЕС подарит Украине ещё один способ не выполнять Минские соглашения - эксперт
10 октября 2021, 11:55
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
09 октября 2021, 13:10
Американцы шокированы выходкой сотрудников посольства США в России
12 октября 2021, 21:05
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
11 октября 2021, 08:55
"Танец краба" с закрытой вечеринки Зеленского попал на видео: "Зрелище не для слабонервных"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.