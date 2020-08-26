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США получили отказ в Совбезе ООН: Международных антииранских санкций не будет
26 августа 2020, 11:05 • 102 • Политика
СБ ООН не смог решить вопрос о возвращении санкций против Ирана. США получили дипломатичный отказ. "Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определённой позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение", - сказал постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани.
Совбез ООН отказал США во введении международных санкций против Ирана, потому что нет консенсуса стран по этому поводу. Об этом рассказал постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в этом месяце председательствует в Совбезе.
Речь идёт о возвращении антииранских санкций в связи с разрывом ядерной сделки. Договор предполагал, что Иран отказывается от военной ядерной программы и направляет усилия на развитие мирного атома, а за это со страны снимаются все санкции. В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки. Теперь Вашингтон требует возвращения санкций в отношении Ирана.
В ответ на американские требования председатель Совбеза ООН Диан Трианшах Джани заявил, что в совете нет консенсуса по данному вопросу, а значит, санкции не могут быть введены. Также он тонко намекнул, что США является единственной страной, которая хочет санкций.
Представитель России в ООН Василий Небензя полностью поддержал слова индонезийского коллеги. Он назвал решение "мудрым шагом" с учётом позиции большинства членов Совета.
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