США полностью "вакцинировали" Украину • 136 • Украина

Вакцина от коронавируса с возможностью её широкого применения, кажется, окончательно стала политическим фактором и используется теперь в том числе и в рамках информационной войны – в целях крайне далёких от собственно медицинских. Так, на днях с помощью публичных высказываний по поводу российской вакцины "Спутник V", европейских и американских аналогичных препаратов было показано, кому принадлежит реальная власть на Украине.



Дело в том, что заявление о категоричном отказе использования российского препарата на Украине первым выпустило американское посольство в Киеве. При этом в настолько "наглядной манере", что возмутились даже многие прозападно настроенные украинцы.



В частности, на странице посольства в FB было написано следующее:



Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!



Посольство США решает



Пикантности этой ситуации добавляет хронология событий. Буквально накануне данного заявления министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался в том смысле, что если российский препарат пройдёт лицензирование ВОЗ, то и на Украине его будут приобретать, как и любой другой.



Дальше господина Степанова вызвали в посольство США, где он "конструктивно коллегиально поужинал" с временной поверенной Кристиной Квин. После чего и появилась соответствующая запись на странице посольства, а сам Степанов резко сменил риторику, заявляя, что Украина не будет закупать российский препарат ни при каких условиях.



Ещё раньше президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна будет закупать препараты "европейских и американских партнёров". И, в общем, украинцы препарат закупили. Это некое американское лекарство "Ремдесивир". Кого-то им вылечить от ковида удалось, но многих – нет. По всей видимости, этот препарат произвели с запасом, но после неудачных испытаний о рынке сбыта для "лекарства" можно забыть. Однако внезапно на помощь пришла Украина. И, судя по всему, она поможет ещё кому-нибудь, кому сейчас срочно нужны массовые добровольцы для тестирования своих разработок.



В целом, несколько отвлекаясь от темы, стоит сказать, что Украине не впервой быть полигоном для биологических испытаний со стороны, например, США. В Незалежной порядка пятнадцати лабораторий контролируются непосредственно Пентагоном. И, что интересно, с момента их открытия несколько лет назад в этой стране стали внезапно появляться какие-то весьма экзотические заболевания вроде чумы или лихорадки. И – какое совпадение! – именно в районах, где эти лаборатории работают.



Так что испытание неких медицинских препаратов против ковида с не менее непонятной степенью эффективности – это ещё так, мелочи. Ну и опять же определённый политический жест.



Во-первых, Украина снова показывает, что она "не Россия" и не будет иметь с нами никаких общих дел, даже если речь идёт о спасении от болезни её собственных граждан. Во-вторых, США продемонстрировали, кто на Украине реальный хозяин. При этом в такой форме, что в некоторый ступор впали даже многие украинские граждане. Которые в комментариях к посту посольства в Киеве писали следующее:



Сразу понятно, кто в доме хозяин. Открыто и не стесняясь.



Вы, наверное, перепутали Украину-2020 с племенем чероки – 1830, белые господа.



Судя по всему, не перепутали. Поскольку, повторимся, Украина уже давно является американским полигоном для биологических испытаний.



Рынок превыше всего



Ну и самое главное – это деньги. То есть за неимением альтернатив украинцы будут покупать и американский препарат, и иные – европейские, которые заодно будут и испытываться непосредственно на людях. А что? Очень удобно. И лекарство тестируешь, и прибыль получаешь. И риска для собственных граждан никакого, потому что есть украинцы. А если всё же лекарство сработает, то можно уже давать его и на внутренний рынок.



Показательно, что таким образом Россию в очередной раз пытаются дискредитировать. Это ещё один шаг в кампании на тему "Русские придумать лекарство раньше всех не могли", "Оно не работает" и вообще – "Принимать российское лекарство – огромный риск".



Впрочем, ситуация может измениться после того, как "Спутник V" получит официальную лицензию ВОЗ. Если получит, поскольку Всемирная организация здравоохранения, как показала многолетняя практика, тоже далеко не полностью независимая и беспристрастная структура. Впрочем, в данном случае есть надежда, что ценность человеческих жизней перевесит и ВОЗ не прогнётся под "мировые политические тренды".



Все последние события особенно ярко демонстрируют всю степень "независимости" Украины, от которой действительно ничего не зависит. Фото: US Navy/ Globallookpress, Софья Сандурская / АГН "Москва"



Вообще же, что касается "Спутника", то он как раз сейчас проходит третью стадию исследования на массовых пользователях и пока демонстрирует стабильные и позитивные результаты. Несколько недель назад Владимир Путин заявил, что вакцину сделали его дочери. Кроме кратковременного повышения температуры, побочных эффектов не возникло, при этом иммунитет от ковида она получила. И сейчас "Спутник V" тестируют уже тысячи добровольцев. А на подходе ещё один, а то и несколько аналогичных препаратов, разработанных российскими учёными. В общем, понятно, что в США очень не хотят, чтобы Россия выглядела в этом контексте этакой "спасительницей мира". Ну и борьбу за рынки никто не отменял. Отсюда, собственно, все эти жёсткие директивы посольства в Киеве, что и у кого Украине закупать, а у кого – ни при каких обстоятельствах.



Независимость от свободы



Впрочем, помимо истории с вакциной, есть и иные показатели "независимости" Украины. На днях Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Ярослава Мудрого. Что, учитывая несколько, хм, антихристианскую политику последнего в течение уже многих лет, выглядит как откровенный парад сюрреализма. Но, видимо, Зеленскому велели наградить турецкого главу, и велели так, что ослушаться было нельзя.



Вообще, все эти события особенно ярко демонстрируют всю степень "независимости" Украины, от которой действительно ничего не зависит. А также эти события отвечают на вопрос, за что же в реальности стоял Евромайдан. Ну да, за то, чтобы стать даже не крипто-, а явной колонией США. Потому что в данном случае не приходится говорить даже о теневом внешнем управлении этой страной. Оно явное, демонстративное, а то и попросту наглое. Но возмущаться, кажется, уже поздно. Однако и урок того, к чему в итоге приводят цветные революции "за независимость" и "западный выбор", выучить стоит. Поскольку именно на примере Украины этот урок выглядит наиболее чётко и рельефно. Хотя украинцев даже немного жаль. Но только немного – потому что они сами выбрали этот политический вектор на Евромайдане в 2014-м. А Россия уважает свободный выбор свободных людей. Даже если он делает этих людей в итоге абсолютно несвободными.

Вакцина от коронавируса с возможностью её широкого применения, кажется, окончательно стала политическим фактором и используется теперь в том числе и в рамках информационной войны – в целях крайне далёких от собственно медицинских. Так, на днях с помощью публичных высказываний по поводу российской вакцины "Спутник V", европейских и американских аналогичных препаратов было показано, кому принадлежит реальная власть на Украине.Дело в том, что заявление о категоричном отказе использования российского препарата на Украине первым выпустило американское посольство в Киеве. При этом в настолько "наглядной манере", что возмутились даже многие прозападно настроенные украинцы.В частности, на странице посольства в FB было написано следующее:Украина НЕ будет покупать российскую вакцину от COVID, которая не прошла клинических испытаний на безопасность!Пикантности этой ситуации добавляет хронология событий. Буквально накануне данного заявления министр здравоохранения Украины Максим Степанов высказался в том смысле, что если российский препарат пройдёт лицензирование ВОЗ, то и на Украине его будут приобретать, как и любой другой.Дальше господина Степанова вызвали в посольство США, где он "конструктивно коллегиально поужинал" с временной поверенной Кристиной Квин. После чего и появилась соответствующая запись на странице посольства, а сам Степанов резко сменил риторику, заявляя, что Украина не будет закупать российский препарат ни при каких условиях.Ещё раньше президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что его страна будет закупать препараты "европейских и американских партнёров". И, в общем, украинцы препарат закупили. Это некое американское лекарство "Ремдесивир". Кого-то им вылечить от ковида удалось, но многих – нет. По всей видимости, этот препарат произвели с запасом, но после неудачных испытаний о рынке сбыта для "лекарства" можно забыть. Однако внезапно на помощь пришла Украина. И, судя по всему, она поможет ещё кому-нибудь, кому сейчас срочно нужны массовые добровольцы для тестирования своих разработок.В целом, несколько отвлекаясь от темы, стоит сказать, что Украине не впервой быть полигоном для биологических испытаний со стороны, например, США. В Незалежной порядка пятнадцати лабораторий контролируются непосредственно Пентагоном. И, что интересно, с момента их открытия несколько лет назад в этой стране стали внезапно появляться какие-то весьма экзотические заболевания вроде чумы или лихорадки. И – какое совпадение! – именно в районах, где эти лаборатории работают.Так что испытание неких медицинских препаратов против ковида с не менее непонятной степенью эффективности – это ещё так, мелочи. Ну и опять же определённый политический жест.Во-первых, Украина снова показывает, что она "не Россия" и не будет иметь с нами никаких общих дел, даже если речь идёт о спасении от болезни её собственных граждан. Во-вторых, США продемонстрировали, кто на Украине реальный хозяин. При этом в такой форме, что в некоторый ступор впали даже многие украинские граждане. Которые в комментариях к посту посольства в Киеве писали следующее:Сразу понятно, кто в доме хозяин. Открыто и не стесняясь.Вы, наверное, перепутали Украину-2020 с племенем чероки – 1830, белые господа.Судя по всему, не перепутали. Поскольку, повторимся, Украина уже давно является американским полигоном для биологических испытаний.Ну и самое главное – это деньги. То есть за неимением альтернатив украинцы будут покупать и американский препарат, и иные – европейские, которые заодно будут и испытываться непосредственно на людях. А что? Очень удобно. И лекарство тестируешь, и прибыль получаешь. И риска для собственных граждан никакого, потому что есть украинцы. А если всё же лекарство сработает, то можно уже давать его и на внутренний рынок.Показательно, что таким образом Россию в очередной раз пытаются дискредитировать. Это ещё один шаг в кампании на тему "Русские придумать лекарство раньше всех не могли", "Оно не работает" и вообще – "Принимать российское лекарство – огромный риск".Впрочем, ситуация может измениться после того, как "Спутник V" получит официальную лицензию ВОЗ. Если получит, поскольку Всемирная организация здравоохранения, как показала многолетняя практика, тоже далеко не полностью независимая и беспристрастная структура. Впрочем, в данном случае есть надежда, что ценность человеческих жизней перевесит и ВОЗ не прогнётся под "мировые политические тренды".Вообще же, что касается "Спутника", то он как раз сейчас проходит третью стадию исследования на массовых пользователях и пока демонстрирует стабильные и позитивные результаты. Несколько недель назад Владимир Путин заявил, что вакцину сделали его дочери. Кроме кратковременного повышения температуры, побочных эффектов не возникло, при этом иммунитет от ковида она получила. И сейчас "Спутник V" тестируют уже тысячи добровольцев. А на подходе ещё один, а то и несколько аналогичных препаратов, разработанных российскими учёными. В общем, понятно, что в США очень не хотят, чтобы Россия выглядела в этом контексте этакой "спасительницей мира". Ну и борьбу за рынки никто не отменял. Отсюда, собственно, все эти жёсткие директивы посольства в Киеве, что и у кого Украине закупать, а у кого – ни при каких обстоятельствах.Впрочем, помимо истории с вакциной, есть и иные показатели "независимости" Украины. На днях Владимир Зеленский наградил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом Ярослава Мудрого. Что, учитывая несколько, хм, антихристианскую политику последнего в течение уже многих лет, выглядит как откровенный парад сюрреализма. Но, видимо, Зеленскому велели наградить турецкого главу, и велели так, что ослушаться было нельзя.Вообще, все эти события особенно ярко демонстрируют всю степень "независимости" Украины, от которой действительно ничего не зависит. А также эти события отвечают на вопрос, за что же в реальности стоял Евромайдан. Ну да, за то, чтобы стать даже не крипто-, а явной колонией США. Потому что в данном случае не приходится говорить даже о теневом внешнем управлении этой страной. Оно явное, демонстративное, а то и попросту наглое. Но возмущаться, кажется, уже поздно. Однако и урок того, к чему в итоге приводят цветные революции "за независимость" и "западный выбор", выучить стоит. Поскольку именно на примере Украины этот урок выглядит наиболее чётко и рельефно. Хотя украинцев даже немного жаль. Но только немного – потому что они сами выбрали этот политический вектор на Евромайдане в 2014-м. А Россия уважает свободный выбор свободных людей. Даже если он делает этих людей в итоге абсолютно несвободными. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





136 Источник Похожие новости Страшное унижение: США прямо заявляют, что Украина — это их колония Экс-депутат Рады показал, как британские военные высмеивают Украину в Сети Вам не кажется, что нас считают полными идиотами? «Усик следующий»: Бандеровцы объявили поражение Ломаченко национальным праздником и устроили шабаш в сети Как украинские чиновники оказываются на хлебных должностях в российском Крыму В Харькове «патрiоти» требуют декоммунизировать колбасу Новости партнеров