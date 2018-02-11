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США полностью поддержали агрессию Израиля в отношении Сирии

11 февраля 2018, 11:39  •  128 • Политика
США заявили о правомерности "оборонительных действий" Израиля, совершившего атаку на ПВО Сирии.
Вашингтон поддержал якобы "оборонительные действия" израильских военных после атаки на "иранский" беспилотник и объекты в Сирии, сообщили в Белом доме.
"США поддерживают право Израиля на оборонительные действия в отношении сирийских ополченцев, поддерживаемых Ираном на юге САР", - отмечается в сообщении.
Вашингтон также призвал Тегеран и его союзников к прекращению "провокационных действий" и установлению мира в регионе.
10 февраля армия Израиля сбила якобы иранский дрон, который вошел в воздушное пространство с территории Сирии. После этого ВВС Израиля атаковали 12 целей, расположенных в САР.

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