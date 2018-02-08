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США похвастались ударом по тренировочным лагерям боевиков в Афганистане

08 февраля 2018, 02:24  •  52 • Политика
Американские бомбардировщики ударили по позициям террористов на границе Афганистана с Таджикистаном и КНР.
Командующий воздушными силами НАТО в Афганистане Джеймс Хекер сообщил об атаке самолетов США по базам боевиков на северо-востоке Афганистана, близ границы с Китаем и Таджикистаном.
Удар нанесли по позициям боевиков "Талибана" (запрещено в России. - Прим. ред.) и "Исламского движения Восточного Туркестана". Хекер уточнил, что американские военные в течение недели проводили воздушные операции против тренировочных лагерей террористов в провинции Бадахшан.
По его словам, "это помешало террористам планировать действия близ границы с Китаем и Таджикистаном".
В результате удара были уничтожены автомобили, украденные террористами у военных, и начиненные взрывчаткой.
Позиции боевиков атаковали бомбардировщики В-52 Sratofortress, которые применили модернизированный боекомплект из 24 высокоточных снарядов (в ранних версиях - 16 снарядов).

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