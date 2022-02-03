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США похвастались ликвидацией лидера ИГ*. AFP рассказало, как было на самом деле
03 февраля 2022, 17:20 • 76 • Политика
Власти США похвастались ликвидацией в Сирии лидера "Исламского государства"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Вашингтон заявил, что операция прошла как задумано, однако AFP рассказало, как было на самом деле.
В четверг президент США Джо Байден заявил, что благодаря храбрости и мастерству американских спецназовцев удалось ликвидировать лидера террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операция прошла без ранений и потерь со стороны американцев.
Французское новостное агентство France Presse в свою очередь сообщило, что аль-Курайши погиб вовсе не от американской пули. Причиной смерти боевика стал взрыв бомбы, к которому американцы отношения не имели. Эта же бомба унесла жизни членов семьи террориста, среди которых были женщины и дети.
Отметим, что аль-Курайши встал во главе ИГ в 2019 году после того как был ликвидирован предыдущий главарь джихадистов - Абу Бакр аль-Багдади.
* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.
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