США похвастались ликвидацией лидера ИГ*. AFP рассказало, как было на самом деле

Власти США похвастались ликвидацией в Сирии лидера "Исламского государства"* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Вашингтон заявил, что операция прошла как задумано, однако AFP рассказало, как было на самом деле.

В четверг президент США Джо Байден заявил, что благодаря храбрости и мастерству американских спецназовцев удалось ликвидировать лидера террористической организации "Исламское государство" в Сирии. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, операция прошла без ранений и потерь со стороны американцев.

Французское новостное агентство France Presse в свою очередь сообщило, что аль-Курайши погиб вовсе не от американской пули. Причиной смерти боевика стал взрыв бомбы, к которому американцы отношения не имели. Эта же бомба унесла жизни членов семьи террориста, среди которых были женщины и дети.

Отметим, что аль-Курайши встал во главе ИГ в 2019 году после того как был ликвидирован предыдущий главарь джихадистов - Абу Бакр аль-Багдади.

* "Исламское государство" (ИГ) - террористическая организация, деятельность которой на территории России запрещена.