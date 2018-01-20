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США похвалились "смертельным подарком" для Киева

20 января 2018, 12:39  •  377 • В мире
США рассказали о подарке Киеву в виде противотанковых ракет
Стало известно, что в США намерены отправить на Украину противотанковые ракеты. Сообщается, что Вашингтон сам оплатит часть военной техники.
"Мы намерены предоставить Украине противотанковые средства, включая ракетную систему Javelin, - заявили журналистам в Госдепе США. - Эти средства будут частично профинансированы с нашей стороны. Отметим, что эти средства изначально предназначены для оказания содействия другим странам в сфере безопасности".
Впрочем, пока неизвестны сроки поставок. Также Вашингтон не комментирует, на какую же сумму сделает подарок для Киева.
При этом в Госдепартаменте подчеркнули, что противотанковые ракеты - не столько "смертельное оружие, сколько оборонительное - по своей природе". Таким образом, США как бы намекнули - подарок, если и не чисто символический, то почти безобидный.

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