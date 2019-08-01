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США похвалили сирийских боевиков в Эт-Танфе, назвав их своими "официальными партнерами"
01 августа 2019, 20:24 • 42 • Политика
США действительно ведут подготовку боевиков группировки "Магавир Ас-Саура" в Сирии, так как это их партнеры в борьбе с "Исламским государством" (ИГ, организация запрещена на территории Российской Федерации). Об этом сообщили в пресс-службе международной коалиции, возглавляемой США.
По словам пресс-службы, "Магавир Ас-Саура" является партнером международной коалиции, который поддерживает ее операции в районе Эт-Танфа. "Магавир Ас-Саура" показала свою эффективность в сдерживании исламистов и обеспечении безопасности в зоне предотвращения конфликтов Эт-Танф, подчеркнул собеседник журналистов.
По его словам, США будут продолжать и далее обучение и консультирование сил коалиции в районе Эт-Танфа.
Ранее 29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа. Часть боевиков затем перебрасывается вертолетами ВВС за территорию Евфрата.
Об этом сообщает РИА Новости.
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