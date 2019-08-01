США похвалили сирийских боевиков в Эт-Танфе, назвав их своими "официальными партнерами"

По словам пресс-службы, "Магавир Ас-Саура" является партнером международной коалиции, который поддерживает ее операции в районе Эт-Танфа. "Магавир Ас-Саура" показала свою эффективность в сдерживании исламистов и обеспечении безопасности в зоне предотвращения конфликтов Эт-Танф, подчеркнул собеседник журналистов.

По его словам, США будут продолжать и далее обучение и консультирование сил коалиции в районе Эт-Танфа.

Ранее 29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования "Магавир Ас-Саура" в районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа. Часть боевиков затем перебрасывается вертолетами ВВС за территорию Евфрата.

Об этом сообщает РИА Новости.