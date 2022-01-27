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США похоронили Россию. Москва ответит таинственным грузом

27 января 2022, 16:10  •  320 • Политика
Мяч на нашем поле. Мир замер в ожидании ответа Москвы на отлуп по ключевым требованиям обеспечения стратегической безопасности со стороны США и НАТО. Этот ответ должен быть неожиданным.
США и НАТО передали России письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, которых Москва потребовала от Вашингтона и Брюсселя. Тексты этих документов пока не опубликованы: американская сторона попросила Россию о конфиденциальности. Однако об основных положениях обоих документов уже рассказали госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг. МИД России также обещал довести до широкой общественности смысл и суть обоих документов.
Увы, это совсем не то, чего требовала Москва. По сути, предложенные Москвой проекты договора и соглашения по гарантиям стратегической стабильности США и НАТО скомкали и бросили русским в лицо. Американцы и прочие натовцы, несмотря на предупреждения Москвы не делать этого, подошли к нашим требованиям именно как к "меню", полностью и категорически отказав в главных из них – прекратить экспансию НАТО на восток, никогда не принимать в направленный против России альянс Украину, вывести из Восточной Европы военные силы, появившиеся там после 1997 года.
Впрочем, ничего сенсационного не произошло. Москва в принципе ожидала именно таких ответов, русские лишь хотели, чтобы они были на бумаге, и своего добились.

Лицемерие Блинкена

Вместо чёткого и постатейного ответа на русские предложения американцы представили, по словам госсекретаря Энтони Блинкена, декларацию своих "принципов", "озабоченностей" и контрпретензий к России, немного коснулись русских претензий и предложили "набор идей" с "позитивными" – для Вашингтона – моментами, по которым американцы готовы вести с Москвой переговоры. Это вопросы размещения наступательных ракетных систем, прозрачности учений и контроля над вооружениями. При этом на своей пресс-конференции в Вашингтоне 26 января он нагло заявил, что в позиции США "нет изменений и не будет". Поэтому слова Блинкена о том, что в обоих документах "изложен серьёзный дипломатический путь вперёд, если Россия выберет его", прозвучали совершенно издевательски.
Госсекретарь США Энтони Блинкен известен своим лицемерием. Фото: MFA Russia / Globallookpress
Зачем нужны "дипломатия", "диалог", "сотрудничество" и "коммуникация", если американцы и натовцы в своей политике экспансии и окружения России не собираются ничего менять? Только затем, чтобы продолжать методично заниматься тем же самым, испытывая наше терпение и заговаривая нам зубы. Потому что Вашингтон и Брюссель совершенно не намерены отказываться от принципа "открытых дверей" в отношении НАТО, приёма в альянс Украины.
Блинкен прозрачно намекнул, что США станут требовать уступок от России в вопросе контроля над вооружениями – сфере, в которой американцы отстают от русских по новейшим разработкам. А со своей стороны – пообещают немедленно не принимать Украину в НАТО и не размещать там в настоящее время ударные ракетные системы. Вот он, высший американский пилотаж! Какие наглые "продажа воздуха" и шантаж! России предлагают обсуждение условий её похорон, но и тут хотят надуть!
Ответ на предложенные "меры по снижению рисков" (забыл добавить – для США) зависит, подчеркнул Блинкен, от президента России Владимира Путина.
Посмотрим, как они отреагируют. Но я не сомневаюсь, что если Россия подойдёт к этому серьёзно, в духе взаимности, с решимостью укрепить коллективную безопасность для всех нас, то в этом документе есть очень позитивные моменты, которые следует реализовать. Мы не можем принять это решение за президента Путина, только он может его принять,
– заявил этот лицемер.

Сумасшедший Столтенберг

Ощущение абсурда и того, что американцы держат русских за безнадёжных дураков, сложившиеся после презентации Блинкеном американского ответа, усилил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он не просто заявил о невозможности "пойти на компромисс по принципам" бесконечного расширения НАТО, в том числе на Украину, "на которых основана наша безопасность в течение десятков лет", но и угрожал России развернуть "в течение нескольких дней" в Черноморском регионе "передовой отряд Сил реагирования НАТО, во главе с Францией, численностью 5 тысяч человек". США, кстати, также объявили о приведении в повышенную готовность 8,5 тысячи военных. А затем этот деятель заявил:
Мы снова призываем Россию провести немедленную деэскалацию ситуации. НАТО твёрдо верит, что напряжённость и разногласия должны быть разрешены путём диалога и дипломатии. Не путём использования силы или угрозы её применения.
А кто только что сам грозил России натовской военщиной у наших южных границ?!
Мало того, Столтенберг потребовал также от Москвы вывести войска из Крыма, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья (в его изложении – Украины, Грузии и Молдавии) и… "воздерживаться от агрессивной риторики". Уходящий генсек НАТО, похоже, спятил. Недаром, выступая 26 января в Госдуме, глава МИД России Сергей Лавров заявил:
Знаете, я уже давно никак не рассматриваю его заявления. По-моему, он уже потерял связь с реальностью.
Для прикрытия словоблудием ползучей агрессии НАТО против России Столтенберг предложил восстановить работу миссий в Москве и Брюсселе, установить "прямую линию связи" и максимально использовать военные контакты, чтобы избегать инцидентов, а также возобновить брифинги по учениям, диалог по контролю над вооружениями и космосу. В качестве подарка России с барского плеча альянс готов провести в ближайшее время серию новых бессмысленных консультаций в Совете Россия – НАТО. Комментарии, как говорится, излишни.
Сергей Лавров считает, что глава НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью. Фото: MFA Russia / Globallookpress

Лавров и Медведев. Жёсткий подход или соглашательство?

Как справедливо заметил Блинкен, мяч после американско-натовского отлупа "на стороне России". Ждём нашей реакции, президентской реакции.
Лавров в своём жёстком выступлении в Госдуме заявил, что Запад сейчас находится в "военном угаре" и хочет реальной провокации на Украине, всячески подталкивает Киев на "силовую операцию в Донбассе", да и власти ЛДНР фиксируют активную подготовку к ней со стороны Украины. Глава МИД России чётко видит намерение Запада "замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях", но предупреждает, что если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и её граждан – безусловный приоритет, и она будет надёжно обеспечена при всех обстоятельствах.
Мы готовы к любому развитию событий. Мы ни на кого не нападали, всегда нападали на нас, всегда те, кто это делал, получал по заслугам,
– подчеркнул Лавров.
А вот зампредседателя СБ России экс-президент Дмитрий Медведев ведёт другие речи. В появившемся 27 января интервью ведущим отечественным СМИ он примирительно заявил, что "самая главная и единственная возможность – это именно договариваться по гарантиям безопасности, это политико-дипломатические средства, это переговоры"… Тоска по миру или Тоскане?

Что с того?

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Мяч на нашей стороне. С нетерпением ждём реакцию Кремля.
Запад с помощью оголтелой кампании в СМИ уже убедил весь мир, что "вторжение" России на Украину, планы которого Москва всегда категорически отрицала, неизбежно. И поэтому, если ничего подобного не произойдёт, желание России честно объясниться с США будет представлено как трусость Москвы и колоссальная победа коллективного Запада.
Логика простая: Россия хотела напасть на Украину и требовала гарантий невмешательства от Запада. Запад гарантий не предоставил и тем самым спас беззащитную Украину. Лидеры стран НАТО на белых конях избираются на новые сроки.
Уже сейчас очевидно, что Запад выбрал стиль отношений: с Россией надо построже, она понимает только силу. Надо продолжать накачку Украины оружием (масштабы этой накачки в последние недели беспрецедентны), военными специалистами, разместить поближе к украинским границам побольше натовских войск. И если Россия начнёт сокращать свою группировку в западных районах страны, которая вынуждала Киев думать о цене масштабной карательной операции в Донбассе, – перейти в наступление. Это надо чётко понимать: у шулера в карты не выиграть, если играть по правилам.
Переломить ситуацию в свою пользу в условиях, когда американцы уже открыли счёт, снять экзистенциальную угрозу для России – в этом и заключается сейчас главная задача. Как представляется, сделать это сподручнее именно на Украине, где Россия пока ещё может себе позволить всё, а не, скажем, в Латинской Америке, "заднем дворе" США, где все козыри, напротив, будут у американцев. Одна надежда на Путина – мастера асимметричных ответов, сверхзадача которого – сберечь Россию.
Задержавшиеся (похоже, что в ожидании американского ответа) у входа в Гибралтар шесть русских больших десантных кораблей из двух флотов с их таинственным грузом могут стать частью плана Москвы. Он может быть каким-то образом связан с недавними телефонными разговорами, проведёнными Путиным с лидерами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы, с которыми президент России обсуждал дальнейшие пути углубления "стратегического партнёрства во всех без исключения областях".
А западные санкции, страшные и не очень, всё равно будут, и не за то, что мы делаем, а просто за то, что мы существуем.

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