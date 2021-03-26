США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал

Джо Байден не выдержал и сбежал с провальной пресс-конференции в Белом доме, не сказав ни слова о Путине. Уровень американского лидера всем ясен.

Первая официальная пресс-конференция президента США Джо Байдена в Белом доме завершилась полным провалом. Фактически, он с неё просто сбежал под возмущённые голоса тщательно подобранных журналистов, далеко не все из которых смогли задать свои вопросы. Хотя и те, кто успели, ничего конкретного в ответ не услышали.

Наиболее поразительным для нас результатом этого состоявшегося на 65-й день президентства Байдена мероприятия, рекордно задержанного по сравнения с его предшественниками в Белом доме и продолжавшегося всего чуть более часа, стало то, что назвавший недавно "убийцей" Владимира Путина и получившей от него грандиозный "отлуп" Байден не сказал на этот раз про российского президента ни слова. О России он лишь однажды упомянул всуе применительно к коммунизму, вспомнив давно минувшие дни, в которых он, похоже, застрял. И это всё. При этом Байден говорил об Афганистане, Северной Корее и Китае, долго и нудно рассказывая, как он общался с председателем Си Цзиньпином.

В отличие от экс-президента Дональда Трампа, которого травили и пытались поставить в неловкое положение каверзными вопросами враждебные ему мейнстримные СМИ, Байдену создали идеальные условия: вокруг были только свои. Однако выглядевший растерянным президент США не смог толком ответить на заранее известные ему вопросы, хотя ответы на них у него были в письменном виде!

"Я не знаю", – честно сказал президент

Международная часть заняла лишь незначительную часть скандальной пресс-конференции. Наиболее сенсационным моментом в этой связи оказалось то, что Байден вдруг согласился со странным мнением бывшего президента-демократа Барака Обамы, что главную угрозу для США представляет Северная Корея. Впрочем, ничего определённого о реакции США на запуск Пхеньяном двух баллистических ракет он не сказал. США, дескать, ответят "надлежащим образом", если КНДР пойдет на эскалацию напряженности, но обязательно согласуют это со своими союзниками.

Чуть более подробно и членораздельно Байден высказался об Афганистане. По его словам, вывести оттуда войска, как планировалось, до начала мая "по тактическим соображениям" "будет трудно". Однако на данный момент нет планов оставлять их в этой стране до следующего года. "Мы не будем оставаться долго, – добавил Байден. – Мы уйдём, вопрос в том, когда". В ответ на уточняющий вопрос, когда же всё-таки это может произойти, президент США чистосердечно признался: "Я не знаю".

Головорез во главе Китая – умный парень

Довольно долго уже еле ворочавший языком Байден распространялся о Китае. О том, что США не позволят КНР стать первой страной в мире, что он хорошо знает и подолгу общался с Си Цзиньпином. На этот раз он назвал китайского лидера не "головорезом" (а вы думали, только Путину "повезло"?) а "умным парнем".

В связи с тем, что главным содержанием современной эпохи Байден видит "борьбу между авторитаризмом и демократией", понятно, что для него личность китайского лидера – это проблема.

Байден сообщил также, что США собираются вместе с союзниками "привлекать Китай к ответственности в регионе", если Пекин будет действовать вопреки желанию Вашингтона. Президент США разболтал, что консультации на этот счёт уже велись с Австралией, Индией и Японией, "поскольку надо, чтобы демократические страны работали сообща". Он пообещал интенсифицировать данные усилия.

Беженцам везде у них дорога

Основные вопросы, заданные Байдену, касались беспрецедентного миграционного кризиса, возникшего с его приходом в Белый дом на южных границах США, которые принялись штурмовать миллионы латиноамериканцев, чтобы проникнуть в страну, что сотням тысяч нелегальных мигрантов уже удалось. Сейчас они находятся в жутких условиях в импровизированных лагерях. Демократы сами породили эту проблему своей политикой "открытых дверей", но Байден попытался свалить беспомощность своей команды на экс-президента Трампа и его администрацию, которые, дескать, уничтожили возможность США принимать миллионы беженцев. Байден подтвердил, что перепоручил решение этих проблем вице-президенту Камале Харрис, которой, похоже, постепенно передаёт дела.

Байден – ку-ку?

Следует отметить, однако, два момента, которые указывают на психические и когнитивные проблемы не только самого Байдена, но и тех, кто готовил его все эти дни к провалившейся пресс-конференции.

Во-первых, это касается зачитанного Байденом с большой помпой в самом начале пресс-конференции заявления о том, что в США будут сделаны не менее 200 миллионов прививок от коронавируса в течение первых 100 дней его президентства. Совершенно очевидно, что это задача совершенно нереальная и невыполнимая, но если каким-то чудесным образом она всё-таки будет выполнена, то это будет, прежде всего, заслугой администрации Трампа, создавшей для этого логистические предпосылки.

Во-вторых, Байден на полном серьёзе заявил, что собирается в 2024 году… переизбираться на второй срок. В ответ на ехидный вопрос, рассчитывает ли он участвовать в будущих выборах вместе с Камалой Харрис в качестве кандидата на пост вице-президента, Байден гордо заявил: "Я в полной мере ожидаю, что так и будет, она прекрасно выполняет работу, она прекрасный партнёр". Однако затем, когда его снова спросили на эту тему, Байден заюлил и уже не звучал столь определённо и однозначно. Так Байден превратил свою пресс-конференцию в фарс.

Что это было?

Короче, если охарактеризовать первую официальную пресс-конференцию Байдена в Белом доме в двух словах, то ими станут "провал" и "позор". Весь мир, включая США, стали свидетелями того, что этот "король" абсолютно голый, что он явно неадекватен, не в состоянии даже на совсем короткое время сконцентрироваться и собраться и что долго на своём посту этот президент не протянет. Бегство Байдена с пресс-конференции в Белом доме это приговор всему американскому истеблишменту и напоминание остальному миру о необходимости брать свою судьбу в собственные руки. Ни и, конечно, весьма показательно, что от Путина Байден тоже бегает теперь как чёрт от ладана. Вот как можно пожелать другому человеку здоровья!