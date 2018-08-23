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США показали, как они сбрасывают ядерные бомбы
23 августа 2018, 11:24 • 56 • В мире
Сандийские национальные лаборатории в США опубликовали кадры, на которых изображен сброс ядерной бомбы B61 с истребителя F-15 «Страйк Игл».
Для пользователей со всего мира стало доступно видео, в котором показано, как американские истребители сбрасывают ядерные бомбы. Сандийские нацлаборатории Штатов опубликовали такие кадры на своем канале в YouTube.
В частности, там видно, что истребитель сбрасывает тактическое ядерное оружие во время полета на большой высоте. Также там есть кадры, где американский военный самолет опускается на высоту около 270 метров и также сбрасывает оружие. На кадрах видно, как у бомбы раскрывается парашют.
Впрочем, ученые отметили, что ядерного заряда в ней не было. А сами испытания проходили на военном полигоне в штате Невада еще в прошлом году.
Видео: Sandia National Labs
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