США показали, как они сбрасывают ядерные бомбы

Сандийские национальные лаборатории в США опубликовали кадры, на которых изображен сброс ядерной бомбы B61 с истребителя F-15 «Страйк Игл».

Для пользователей со всего мира стало доступно видео, в котором показано, как американские истребители сбрасывают ядерные бомбы. Сандийские нацлаборатории Штатов опубликовали такие кадры на своем канале в YouTube.

В частности, там видно, что истребитель сбрасывает тактическое ядерное оружие во время полета на большой высоте. Также там есть кадры, где американский военный самолет опускается на высоту около 270 метров и также сбрасывает оружие. На кадрах видно, как у бомбы раскрывается парашют.

Впрочем, ученые отметили, что ядерного заряда в ней не было. А сами испытания проходили на военном полигоне в штате Невада еще в прошлом году.

Видео: Sandia National Labs