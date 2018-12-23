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США показали испытания сверхмощных авиабомб для бомбардировщиков-"невидимок" - видео
23 декабря 2018, 18:39 • 173 • В мире
В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP. 14-тонные снаряды были сброшены на цель американским бомбардировщиком-"невидимкой" B-2 Spirit.
США опубликовали в интернете видео испытаний двух сверхмощных американских авиабомб GBU-57 MOP. Снаряды были сброшены на учебную цель американским бомбардировщиком-"невидимкой" B-2 Spirit.
На кадрах видно, как среди ночи бомбардировщик покидает ангар и совершает вылет с военной базы. На его борту две 14-тонных авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Долетев до цели, бомбардировщик-"невидимка" скидывает снаряд прямо в очерченный военными круг.
Данная авиабомба была создана в 2007 году для уничтожения подземных бункеров Ирана и КНДР. Однако первую партию GBU-57 MOP американская армия получила только в 2011 году, а с 2013 по 2018 бомбы проходили процедуру модернизации, пишет ФАН.
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