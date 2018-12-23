США показали испытания сверхмощных авиабомб для бомбардировщиков-"невидимок" - видео

В Сети появилось видео испытания двух сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP. 14-тонные снаряды были сброшены на цель американским бомбардировщиком-"невидимкой" B-2 Spirit.

США опубликовали в интернете видео испытаний двух сверхмощных американских авиабомб GBU-57 MOP. Снаряды были сброшены на учебную цель американским бомбардировщиком-"невидимкой" B-2 Spirit.

На кадрах видно, как среди ночи бомбардировщик покидает ангар и совершает вылет с военной базы. На его борту две 14-тонных авиабомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP). Долетев до цели, бомбардировщик-"невидимка" скидывает снаряд прямо в очерченный военными круг.

"14-тонный GBU-57 представляет собой бомбу с GPS-наведением, которая, как говорят, может проникать на 200 футов бетона перед взрывом", - пишет об этом издание Aviationist.

Данная авиабомба была создана в 2007 году для уничтожения подземных бункеров Ирана и КНДР. Однако первую партию GBU-57 MOP американская армия получила только в 2011 году, а с 2013 по 2018 бомбы проходили процедуру модернизации, пишет ФАН.