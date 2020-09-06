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США показали, что отныне они полные хозяева украинского неба

06 сентября 2020, 07:25  •  103 • Украина

Накануне произошло знаковое событие, после которого отношения Украины и России уже не могут быть прежними. Киев пропустил в свое воздушное пространство три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США, способных нести ядерное оружие, которые демонстративно пролетели со включенными транспондерами неподалеку от границ непризнанных республик Донбасса и российского Крыма.

Американские военные самолеты и БПЛА частые и незваные гости в Черном море, где они регулярно проводят разведку возле полуострова Крым, на котором расположена база ЧМФ РФ и прочая инфраструктура Минобороны РФ. ВВС РФ вынуждены постоянно подниматься для их перехвата и сопровождения, но на этот раз этого сделать было невозможно, поскольку впервые Пентагон использовал воздушное пространство Незалежной.

Три стратегических бомбардировщика взлетели с авиабазы в Великобритании, пролетели через несколько европейских стран и Украину, приблизившись к Крыму на расстояние в 53 километра. При этом они явно хотели быть замеченными, поскольку их пилоты оставили транспондеры включенными. Одновременно с этим со стороны Черного моря в небе находились три самолета блока НАТО: противолодочный Boeing P-8A Poseidon, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135 RiverJoint и разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. Это событие вполне можно считать знаковым.

С одной стороны, американские и британские самолеты не нарушили никаких международных норм. Они действовали в рамках своего права на разведку и военные учения. Оснований сбивать их у системы ПВО или ВВС РФ не было, кроме символического воздушного перехвата. С другой стороны, Пентагон прямо показал, что он в небе Украины теперь полный хозяин и может использовать его для полетов своей стратегической авиации. Отказать в «просьбе» (читай – приказе) Дяди Сэма пустить бомбардировщики на свою территорию Киев уже не в состоянии. Таким образом, украинцы продемонстрировали, что Незалежная из «ненормального младшего брата» окончательно превратилась во враждебное нам государство. Все это ставит массу неприятный вопросов, среди которых главные следующие:

Во-первых, неужели с самого момента Майдана-2014 не было понятно, что к тому все и идет? Что на Украине постепенно появятся военные базы НАТО (одна уже строится в Очакове)? Что на ее территории могут быть дислоцированы воинские контингенты Североатлантического альянса (соответствующий закон давно принят)? Что над Украиной будут летать американские «стратеги», а Пентагон в перспективе может тут разместить элементы своей системы ПРО? Но вместо этого у нас годами ждут, пока Незалежная замерзнет, развалится и обратно сама приползет просить прощения у Кремля. Теперь, видимо, будем ждать, пока там США свое ядерное оружие разместят?

Во-вторых, с появлением в небе Украины американской боевой авиации Минобороны РФ придется перестраивать противовоздушную оборону юго-запада страны, что влетит бюджету в копеечку. Некоторые военные эксперты предлагают даже Крымский мост оборудовать системами активной защиты.

Если бы в 2014 году были приняты иные решения, фактическая граница с НАТО у нас находилась бы намного западнее. Но что не сделано, то не сделано. Теперь придется расхлебывать.

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