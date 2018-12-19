Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волкер надеется, что военное положение на Украине не будет продлено
Порошенкo про Шapия: «я разочарован"
Минобороны Британии готово поддержать Brexit штыками армии
«Игры с общественным мнением»: в российском МИД ответили на ультиматум США по До...
Главная / Аналитика

США поджигают балканский фитиль

19 декабря 2018, 16:24  •  121 • Аналитика

Создание собственной армии косовскими албанцами, просьбы Сербии к России о собственной «защите», территориальные претензии участников региона друг к другу и наконец крайняя заинтересованность Америки в новой точке напряженности для Брюсселя и Москвы – всё это выводит ситуацию на Балканах на новый уровень. Во взрывоопасный период, фитиль от которого уже зажгли.

Предыстория вопроса

Накануне миллениума и конца 90-х годов, доминирующие Соединенные Штаты лениво и размеренно зачищали последние очаги пророссийских настроений. Самым крупным его оплотом в Европе исторически считалась славянская Сербия. Со времен Черчилля Запад грезил фанатичной мечтой сделать Балканы территорией вне российского влияния, а потому планы для раздела Югославии имелись давно.

С 70-х годов XX века, Запад активно поддерживал террор косовских радикалов против Сербии и всеми силами пытался инициировать в регионе гражданскую войну. К их радости, причины для междоусобного конфликта в Югославии действительно были. После распада Австро-Венгрии, новая держава Югославия объединила в себе 7 разрозненных территорий: Хорватию, Словению, Боснию, Сербию, Герцеговину, Далмацию и Черногорию. Одной лишь этой пестроты уже хватало, чтобы использовать в свою пользу внутренний народный конфликт.

В период Второй мировой войны для контроля над Балканами Третий Рейх избрал отработанную британцами стратегию – принцип руководства «разделяй и властвуй». Акценты делались на национальные разногласия региона и это возымело большой эффект. Страну разделили на куски и именно в этот период были отмечены наиболее жесточайшие случаи геноцида между входящими в нее народами. Разумеется, после восстановления государства в прежнем виде это не могло не сказаться на отношениях в мирные времена.

Новое послевоенное правительство при поддержке Советского Союза провело границы таким образом, чтобы не было соответствия этническому расслоению людей. Это делалось с надеждой избежать разногласий, перемешать народ и снизить конфликты. Подход вполне себя оправдал. На территории государства царил относительный порядок, что совершенно не входило в планы Англии и США.

В 1991 году, с развалом СССР националистам различных этносов была дана полная отмашка. Индульгенция, на фоне того, как Запад инициировал в Югославии жесточайший экономический кризис. Почерк Лондона и Вашингтона сквозил буквально во всем, например, на всей территории Югославии данными столицами поддерживались исключительно партии националистического толка. Каждая из них вела подчеркнуто несправедливую политику в отношении противоположного народа, а вместе они стравливали всех против всех. В Хорватии, где жило большое количество сербов, с согласия Запада был полностью запрещён сербский язык. Что как две капли воды соответствует методологии, проводимой Вашингтоном на нынешней Украине. В итоге, лидеры различных националистических движений начали гонения по всем фронтам отрабатывая заказ на создание внутреннего конфликта.

Как и сегодня, Запад закрывал глаза на массовые жертвы националистов, при этом активно порицая любые действия официальных властей по усмирению беспорядков. Конфликты перешли в боевые действия и начался распад.

В какой-то момент, план Запада дал осечку, поскольку сербы смогли отстоять свои исконные земли и даже продвинуть армию к Сараево, от чего сценарий Запада серьезно забуксовал. Советское оружие и методы обучения солдат вновь показали свое превосходство, поэтому в конфликт пришлось втянуться НАТО и США. Открыто выступив на стороне хорватских боевиков-террористов, натовские силы отбросили сербские войска назад.

Сербы воевавшие с албанцами за край Косово оказались одни, НАТО во всех бедах обвинил Белград и 24 марта начинались массированные бомбардировки. Нарушив все нормы Международного права Альянс в течение нескольких месяцев совершил 35 тысяч боевых вылетов, выпустил больше 20 тысяч ракет и бомб. Применял самые грязные методы, испытывал запрещенное оружие и не считал число «сопутствующих» местных потерь. Погибло почти 2 тысячи мирных жителей, 400 детей, а десятки тысяч оказались искалеченными и раненными. Тот факт, насколько неизбирательными были эти бомбардировки названные позже «гуманитарными», подчеркивает число сухопутных натовских потерь. На земле Альянс потерял всего два человека, причем случайным образом и вне условий войны. Иными словами, всё делала боевая авиация, не разбираясь в «нюансах» и попросту ровняя Югославию с землей. Осудили действия «миротворцев» только три страны Россия, Китай и Намибия.

Париж покрылся баррикадами

Остановить эту вакханалию беззакония удалось только в 1999 году, причем сделали это 206 солдат 2-го миротворческого батальона и 18 человек спецназа ГРУ.

Лишь спустя 6 часов молниеносного марш-броска «неустановленных вооруженных сил» в составе батальона на Приштину, американцы поняли, чьи именно войска идут к аэродрому в Крае Косово. Как только выяснилось, что аэродром «Слатина» взят под контроль частями российской армии – то есть ядерной державы, которую уже все списали со счетов, переход операции от обстрелов к вводу наземных сил прекратился. На руководство НАТО снизошло отрезвление, никто не хотел начинать Третью мировую войну и в Кремль отправились делегации выяснять в чем обстоит дело.

С тех пор начался переговорный процесс. Главы боевиков, выступавшие против сербской армии в Косово, предстали перед Международным трибуналом. Однако будучи западными ставленниками, были не просто оправданы, но и сделаны политическими фигурами в отделенных от Югославии государствах.

В 2006 году от Сербии была отсечена Черногория и нерешенным остался только албанский вопрос. В 2008 году, косовские албанцы, провозгласили свою независимость от Сербии и Запад начал финальную часть игры. Предложив определенный комплекс мер, ЕС к 2014 году привел к власти «коалицию Демократической партии Косово» и вскоре планировал поглотить Сербию целиком. Все изменилось летом 2018-го года…

«Кристально прозрачные выборы»

Неожиданный поворот

Результаты досрочных выборов в Косово 11 июня заставили нервничать не только Белград, но и Москву с Брюсселем. Дело обстояло в том, что по результатам «плебисцита» в новом косовском парламенте доминирующее положение заняли сторонники радикальной линии, требующие не только отделения Края от Сербии, но и разрыва всех достигнутых властями Косова договоренностей с ЕС.

Это стало для Брюсселя большой неожиданностью, поскольку Евросоюз в свое время обговаривал этот момент с США. Планировалось синхронно продвигать Сербию и Косово к интеграции в европейские структуры и тем самым отрывать регион от Москвы. Вместо этого, новые элиты пришедшие в Белый дом вслед за Дональдом Трампом, начали вести свою собственную игру. Пересмотрели договоренности старых администраций, проигнорировали мнение ЕС и вновь начали делать Балканы плацдармом для «большой политики». Войны и против Брюсселя, и против Москвы.

Подготовка конфликта

В феврале 2017 года, парламент Косово вопреки всем прежним договоренностям с Европой принял первый закон о будущем Министерстве обороны. С 2018 года – силы самообороны Косово вышли на финальный этап и начали преобразовываться в армию. С учетом того, что против этого официально выступили практически все игроки – Москва, Белград и даже Брюссель, наглость Косово казалась чрезвычайно странной. Все прояснилось с выходом в свет официальной позиции Госдепа, озвученной некоторое время назад: «США выступают за трансформацию СБК в совместимые с НАТО вооруженные силы… У новой армии должен быть мандат для территориальной самообороны… Ни одна страна не должна оспаривать этот подход».

Гюлен на размен

Говоря проще, косовский сценарий Западной Европы, являвшийся для нее вариантом обеспечения собственной безопасности, а также компромисс, достигнутый ЕС с прошлой администрацией США, Вашингтон больше не устраивает. Штатам нужен новый конфликт и позиция Брюсселя новые американские элиты не волнует.

Для реализации данной стратегии Америка использует стандартный подход. Лидер поддержанных Западом боевиков-радикалов, ответственный за непризнанный геноцид сербов в период 90-х годов, летом 2018-го победил на косовских выборах. Причем победил с лозунгом «возврата исконно албанских земель». Территориальные претензии албанцев не ограничиваются одной Сербией, а относятся ко всем соседям от Черногории до Македонии, что полностью укладывается в желания США. Для Вашингтона и Лондона вопрос «Великой Албании» – это идеальный сценарий.

Пока Западная Европа в последние годы пыталась сгладить острые углы, США и Британия, наоборот, делают все возможное дабы Балканы вспыхнули уже сегодня.

Силы ООН и НАТО размещенные по линии разграничения, а также «контролеры» ЕС во властных институтах Косово планомерно выдворяются вон под давлением Вашингтона. Отдельная косовская армия желает взять на себя охрану границ, что логичным образом спровоцирует конфликт с соседями.

Москва делает всё возможное чтобы модернизировать и перевооружить сербскую армию до этого момента, и сербы не случайно просили защиты у нашей страны. Для них, трансформация Косово во враждебное образование под руководством людей, проводивших этнические чистки и собирающих армию из таких же как они – очевидный повод заручиться поддержкой России. Сербы прекрасно понимают, что Европа хороша обещаниями и красиво умеет декларирует слова, но в случае реального конфликта лишь Москва способна защитить их, от агрессии, одобренной Лондоном и Вашингтоном.

Руслан Хубиев

Источник

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
121
Источник
Похожие новости
04 декабря 2018, 18:39
Призрак ядерной гонки
09 декабря 2018, 15:39
Стоит ли Трамп свободы
12 декабря 2018, 02:09
Париж покрылся баррикадами

14 декабря 2018, 15:54
Дело Марины Бутиной
19 декабря 2018, 13:09
Гюлен на размен
19 декабря 2018, 16:24
США поджигают балканский фитиль
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
14 декабря 2018, 18:09
Владимир Путин - главе "Росрыболовства": Красную икру куда дели?
13 декабря 2018, 14:25
Политолог оценил вероятность военной операции Киева в Донбассе
16 декабря 2018, 15:39
Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской области
17 декабря 2018, 16:09
″Мирные украинские моряки″ оказались шпионами: В СБУ ″сдали″ своих офицеров
18 декабря 2018, 21:24
Россия исчезнет в течение года: Военный прогноз от экс-президента Украины
13 декабря 2018, 19:24
Не договорились: Россия и Белоруссия не подписали соглашение о взаимном признании виз
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.