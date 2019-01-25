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США подтвердили возможность введения войск в Венесуэлу
25 января 2019, 09:54 • 88 • В мире
Госсекретарь США заявил о возможности военного вмешательства в дела Венесуэлы.
США готовы к принятию всех мер для обеспечения безопасности американских граждан в Венесуэле, заявил госсекретарь Майк Помпео в ходе радиопередачи The Laura Ingraham Show.
Такой ответ был получен на вопрос, готов Вашингтон отправить войска в Венесуэлу в случае угрозы безопасности американским дипломатам, находящимся там. То есть, по сути, этот ответ подтверждает вероятность отправки Вооруженных сил Штатов в южноамериканское государство.
Ранее из Венесуэлы была отозвана часть дипломатов американского посольства.
Тем не менее посольство США в Каракасе в сокращенном составе продолжает работу, несмотря на то, что законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть его. Он сообщил, что вся американская дипмиссия до воскресенья должна покинуть страну.
А ранее глава Венесуэлы объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США. Это было ответом на то, что Дональд Трамп признал президентом лидера оппозиции.
Майк Помпео заявил, что поскольку Белый дом не признает Мадуро и его правительство, то оставит дипмиссию для отношений через провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Ранее он был спикером парламента, но его отстранили от занимаемой должности.
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