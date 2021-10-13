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США подтвердили обязательства Украины по Донбассу: Козак о переговорах с Нуланд в Москве
13 октября 2021, 15:45 • 210 • Политика
Козак рассказал о результатах переговоров с Нуланд. "Подтвердила позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен", - сообщил он.
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров с замглавы Госдепа США Викторией Нуланд. Речь идёт о встрече, которая прошла в среду 13 октября в Москве.
По словам Козака, между ним и Нуланд состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта в Донбассе. В частности, была поднята тема "Минских соглашений" и предоставления особого статуса Донбассу.
- сообщил Козак на брифинге по итогам переговоров.
Напомним, что Нуланд находится в Москве с трёхдневным визитом. Чтобы она смогла попасть в Россию, США пришлось отменить часть санкций, так как замглавы Госдепа находилась в чёрном списке. Нулан получила широкую известность благодаря своему участию в госперевороте 2014 года на Украине. Она раздавала печенья участникам Майдана.
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