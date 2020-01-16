США подставляют Грецию: американские базы в этой стране превращаются в цели для ракет Ирана • 26 • Аналитика

В случае конфликта США и Ирана пострадать могут не только Израиль и арабские монархии Персидского залива, но и Греция. В Тегеране очень недовольны использованием американцами военных баз на греческой территории.



Все началось с того, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал устранением американцами командующего «аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Это заявление премьера сразу же привело к негодованию влиятельной в стране греческой левой оппозиции. Представители партии СИРИЗА подчеркнули, что Мицотакис стал единственным европейским лидером, публично поддержавшим убийство Сулеймани. И это свидетельствует о том, что греческий премьер готов на всё, чтобы угодить заокеанским покровителям.







Можно понять Израиль или Саудовскую Аравию, которые давно конфликтовали с Ираном и имеют множество причин для того, чтобы ненавидеть Касема Сулеймани и иранскую теократию в целом, но резкие заявления греческих руководителей ничего, кроме недоумения, вызвать не могут.



Помимо заявления Мицотакиса, в одном из греческих изданий вышла статья, в которой говорилось о возможном участии Афин в военной операции против Ирана, если таковая будет начата Соединенными Штатами. При этом отвергалась возможность участия в операции греческих военных кораблей из-за сложной ситуации в Средиземном море (очевидно, из-за проблемных греко-турецких отношений).



Естественно, что позиция Афин привела к резко негативной реакции со стороны Ирана. Во-первых, иранское дипломатическое ведомство заявило протест после слов Мицотакиса, сославшись на то, что между Грецией и Ираном существуют давние хорошие отношения и не следовало бы их портить. И это действительно так, поскольку делить грекам и персам в XXI веке нечего.



Во-вторых, Тегеран предостерег Афины от предоставления своей территории для американской агрессии против Исламской республики. Это очень важный момент, учитывая, что в Греции расположено сразу несколько военных баз, активно используемых американскими вооруженными силами. После ухудшения отношений с Турцией Вашингтон нашел в лице Греции альтернативный вариант военно-политического союзника №1 в Восточном Средиземноморье.



Естественно, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США понадобятся базы в Средиземноморском регионе. Поскольку Турция в конфликте участие принимать вряд ли будет и очень маловероятно, что предоставит свою территорию для американских войск, остается Греция, власти которой сегодня послушно следуют в русле американской внешней политики.



Позиция Ирана жестка и бескомпромиссна: если с территории какого-то иностранного государства будут совершаться акты агрессии против страны, то Тегеран оставит за собой право ответной реакции. В данном случае это подразумевает возможность ударов по американским военным объектам на территории Греции. Если же в агрессии против Ирана будут принимать участие и греческие вооруженные силы, то нет никаких сомнений в том, что Тегеран начнет наносить удары и по греческим военным объектам и инфраструктуре.



Вряд ли самим грекам нужен такой исход событий. Тем более, что противостояние Ирана и США – не их война. У Греции нет никаких проблем и споров с Ираном, учитывая географическое положение двух стран и отсутствие проблемных точек во взаимоотношениях. Поэтому для правительства Греции было бы непростительной глупостью втягивать совершенно незаинтересованную страну в разворачивающийся на Ближнем Востоке конфликт. Такое развитие событий не отвечает ни политическим, ни экономическим интересам Греции.



Критики греческого премьера из левой партии совершенно правы, утверждая, что Мицотакис подвергает страну беспричинному риску. Спровоцировали американцы конфликт с Ираном – пусть разрешают его сами, либо при помощи тех же израильтян или саудитов, у которых есть свои собственные претензии к Исламской республике, но причем здесь греки? Пока получается, что США подставляют Грецию, и базы американских войск на её территории превращаются в цели для иранских ракет. В случае конфликта США и Ирана пострадать могут не только Израиль и арабские монархии Персидского залива, но и Греция. В Тегеране очень недовольны использованием американцами военных баз на греческой территории.Все началось с того, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис поддержал устранением американцами командующего «аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Это заявление премьера сразу же привело к негодованию влиятельной в стране греческой левой оппозиции. Представители партии СИРИЗА подчеркнули, что Мицотакис стал единственным европейским лидером, публично поддержавшим убийство Сулеймани. И это свидетельствует о том, что греческий премьер готов на всё, чтобы угодить заокеанским покровителям.Можно понять Израиль или Саудовскую Аравию, которые давно конфликтовали с Ираном и имеют множество причин для того, чтобы ненавидеть Касема Сулеймани и иранскую теократию в целом, но резкие заявления греческих руководителей ничего, кроме недоумения, вызвать не могут.Помимо заявления Мицотакиса, в одном из греческих изданий вышла статья, в которой говорилось о возможном участии Афин в военной операции против Ирана, если таковая будет начата Соединенными Штатами. При этом отвергалась возможность участия в операции греческих военных кораблей из-за сложной ситуации в Средиземном море (очевидно, из-за проблемных греко-турецких отношений).Естественно, что позиция Афин привела к резко негативной реакции со стороны Ирана. Во-первых, иранское дипломатическое ведомство заявило протест после слов Мицотакиса, сославшись на то, что между Грецией и Ираном существуют давние хорошие отношения и не следовало бы их портить. И это действительно так, поскольку делить грекам и персам в XXI веке нечего.Во-вторых, Тегеран предостерег Афины от предоставления своей территории для американской агрессии против Исламской республики. Это очень важный момент, учитывая, что в Греции расположено сразу несколько военных баз, активно используемых американскими вооруженными силами. После ухудшения отношений с Турцией Вашингтон нашел в лице Греции альтернативный вариант военно-политического союзника №1 в Восточном Средиземноморье.Естественно, что в случае вооруженного конфликта с Ираном США понадобятся базы в Средиземноморском регионе. Поскольку Турция в конфликте участие принимать вряд ли будет и очень маловероятно, что предоставит свою территорию для американских войск, остается Греция, власти которой сегодня послушно следуют в русле американской внешней политики.Позиция Ирана жестка и бескомпромиссна: если с территории какого-то иностранного государства будут совершаться акты агрессии против страны, то Тегеран оставит за собой право ответной реакции. В данном случае это подразумевает возможность ударов по американским военным объектам на территории Греции. Если же в агрессии против Ирана будут принимать участие и греческие вооруженные силы, то нет никаких сомнений в том, что Тегеран начнет наносить удары и по греческим военным объектам и инфраструктуре.Вряд ли самим грекам нужен такой исход событий. Тем более, что противостояние Ирана и США – не их война. У Греции нет никаких проблем и споров с Ираном, учитывая географическое положение двух стран и отсутствие проблемных точек во взаимоотношениях. Поэтому для правительства Греции было бы непростительной глупостью втягивать совершенно незаинтересованную страну в разворачивающийся на Ближнем Востоке конфликт. Такое развитие событий не отвечает ни политическим, ни экономическим интересам Греции.Критики греческого премьера из левой партии совершенно правы, утверждая, что Мицотакис подвергает страну беспричинному риску. Спровоцировали американцы конфликт с Ираном – пусть разрешают его сами, либо при помощи тех же израильтян или саудитов, у которых есть свои собственные претензии к Исламской республике, но причем здесь греки? Пока получается, что США подставляют Грецию, и базы американских войск на её территории превращаются в цели для иранских ракет. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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