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США подставили себя картой нападения на Украину
29 января 2022, 17:45 • 98 • Политика
США подставили себя, обнародовав карту нападения России на Украину, заметил Александр Сосновский. Он увидел нестыковки на схеме расположения войск на границе России и Незалежной, опубликованной американским Институтом по изучению войны.
Журналист и политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" обратил внимание на карту расположения войск на границе России и Украины, опубликованную американским Институтом по изучению войны.
Эксперт заметил, что данная организация, судя по всему, пытается создать впечатление, что со стороны Незалежной якобы вовсе нет подразделений, подведённых к нашим рубежам.
Так, вся Украина на этой карте показана пустой - словно Киев не разместил армейские части у границ.
Кроме того, Сосновский указал на русские танковые батальоны в районе Курска, отмеченные на схеме института. Он подчеркнул, что расстояние от этого русского города до украинской столицы составляет целых 600 км или даже больше. И подытожил:
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