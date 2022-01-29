США подставили себя картой нападения на Украину

США подставили себя, обнародовав карту нападения России на Украину, заметил Александр Сосновский. Он увидел нестыковки на схеме расположения войск на границе России и Незалежной, опубликованной американским Институтом по изучению войны.

Журналист и политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале "Доктор Сосновский" обратил внимание на карту расположения войск на границе России и Украины, опубликованную американским Институтом по изучению войны.

Эксперт заметил, что данная организация, судя по всему, пытается создать впечатление, что со стороны Незалежной якобы вовсе нет подразделений, подведённых к нашим рубежам.

Так, вся Украина на этой карте показана пустой - словно Киев не разместил армейские части у границ.

Кроме того, Сосновский указал на русские танковые батальоны в районе Курска, отмеченные на схеме института. Он подчеркнул, что расстояние от этого русского города до украинской столицы составляет целых 600 км или даже больше. И подытожил: