США подставили Францию. И теперь успешно добивают

Журналисты The Sunday Telegraph рассказали, где именно Великобритания, США и Австралия сговорились против Франции. История о том, как США подставили Францию, становится всё более насыщенной. Как подчёркивал ранее Евгений Сатановский, теперь французов успешно добивают.

Журналисты рассказали, как Великобритания, США и Австралия устроили сговор против Франции. По данным корреспондентов издания The Sunday Telegraph, это случилось на саммите G7. Там представители трёх стран обсуждали детали партнёрства AUKUS без ведома руководства Франции.

При этом бывший глава британского МИД Доминик Рааб помогал в подготовке соглашения, хотя получал предупреждения, что это ухудшит взаимоотношения с Пекином и Парижем.

В результате Франция получила "нож в спину". Президент Франции Эммануэль Макрон был не в курсе происходящего. Все документы о новом партнёрстве проходили под грифом "совершенно секретно".

Что потеряла Франция?

Новый союз уже стали называть очередной версией НАТО. Напомним, что Австралия, США и Великобритания в ночь на 16 сентября заявили, что создают новое партнёрство по безопасности - AUKUS. В его рамках Австралия планирует построить минимум восемь подлодок с помощью своих союзников. При этом ранее был заключён контракт с Францией на поставку субмарин, но Австралия отказалась от него и выбрала сотрудничество с США.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан тремя неприятными словами отозвался о подставивших его страну США. "Союзники так себя не ведут", - заметил он. В этой сделке проявились двуличие, презрение и ложь.

Ле Дриан полагает, что эту сделку подготовила небольшая группа людей. Вероятнее всего, о ней не знали даже члены американского и австралийского правительств. По словам чиновника, теперь Франция должна задать себе вопрос: насколько прочен союз США и НАТО? Он добавил, что Париж уже начал готовить новую концепцию альянса, которая, вероятнее всего, будет представлена на будущем саммите НАТО в Мадриде.

Американцы "жёстко, последовательно и успешно" добивают Францию

Политолог Евгений Сатановский высказался в своём Telegram-канале о разрыве контракта между Австралией и Францией, которая должна была построить для партнёров подводные лодки. Сатановский заметил, что Францию вытеснили с этого рынка американцы.

Стоимость контракта была 40 миллиардов долларов. Австралийцы согласились на заманчивое предложение из-за того, что в обмен на эти деньги им пообещали передать технологии. Эксперт уверен, что вряд ли Франция поймёт преподанный ей урок.

Саркози вернул Париж в военную структуру НАТО, откуда де Голль, намного более осторожный, умный и предусмотрительный, Францию вывел? Вернул. Олланд и Макрон на поводу у американцев в своих контактах с Россией пошли? Пошли, - констатировал эксперт.

Сатановский заметил, что не стоит рассчитывать на соблюдение правил, садясь играть с американцами. Он убеждён, что это осознанный план уничтожения французского кораблестроения. "Американцы жёстко, последовательно и успешно добивают французское кораблестроение, как после войны добили британское", - уверен эксперт.

Ранее, комментируя это событие, официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, как Париж в 2015 году разорвал с Москвой утверждённую сделку на поставку двух авианосцев "Мистраль".

"Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции вроде бы дело привычное", - иронично высказалась Мария Захарова.