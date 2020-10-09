США подсказали России идею для нового гиперзвукового оружия

Американская компания Lockheed Martin Corporation опубликовала первое графическое изображение своего проекта гиперзвукового ракетного комплекса большой дальности для армии США. В отличие от российских аналогов, американский вариант представляет собой мобильный комплекс наземного базирования.

Судя по концепт-арту, гиперзвуковой комплекс США будет состоять из 4 пусковых установок на прицепе М870 и командного пункта. Предполагается, что комплекс можно будет развернуть в течение часа в любой местности и нанести одновременно 8 ударов по разным целям.

В настоящий момент российские гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Сармат" представляют собой комплексы шахтного базирования. То есть они не могут свободно менять своё местоположение. Изначально "Авангард" задумывался как мобильный комплекс, но по тем или иным причинам от реализации этой задумки пришлось отказаться.

Тем не менее российские комплексы уже созданы и работают, тогда как американские дальше красивых картинок пока не пошли. Далеко не факт, что американским инженерам удастся реализовать задуманное и задумка пойдёт дальше "мультиков", в создании которых Запад и либералы так любят обвинять Россию. Если же проект реализуем на практике, то США подсказали России неплохую идею для нового гиперзвукового оружия.