США подсказали имена новых русских для санкций - специально ко "дню чекиста"

США расширили санкционные списки в отношении России в ответ на вмешательство в выборы, отравление Скрипаля, кибератаки на ВАДА и ОЗХО. Список показался российским наблюдателям в сетях неполным - они предлагают варианты имен новых русских для санкций - специально ко "дню чекиста".

Американский Минфин объявил накануне о расширении санкционного списка против России. В ведомстве заявили, что вводят ограничения в отношении связанных с ГРУ граждан России. В чёрный список также попали подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров.

Новые санкции против России оценил публицист и политолог Армен Гаспарян.

"В день чекиста США расширили санкционные списки в отношении России в ответ на вмешательство в выборы, отравление Скрипаля, кибератаки на ВАДА и ОЗХО. Под репрессии попали в частности Петров, Баширов и Федеральное агентство новостей", - пишет он на личной странице в социальной сети Twitter.

Тему продолжают комментаторы, предлагая новые имена русских, которые могли бы попасть под санкции. Мол, чего мелочиться? Конечно, дискуссия происходит не без иронии.

"Хорошо, что Чепигу и Мишкина не тронули".

"А Васечкин???"

Хорошо, что Чепигу и Мишкина не тронули. — Vision of Confluence (@ebola_joy) 20 декабря 2018 г.