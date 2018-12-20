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США подсказали имена новых русских для санкций - специально ко "дню чекиста"
20 декабря 2018, 12:39 • 58 • Политика
США расширили санкционные списки в отношении России в ответ на вмешательство в выборы, отравление Скрипаля, кибератаки на ВАДА и ОЗХО. Список показался российским наблюдателям в сетях неполным - они предлагают варианты имен новых русских для санкций - специально ко "дню чекиста".
Американский Минфин объявил накануне о расширении санкционного списка против России. В ведомстве заявили, что вводят ограничения в отношении связанных с ГРУ граждан России. В чёрный список также попали подозреваемые Великобританией в отравлении Скрипалей Руслан Боширов и Александр Петров.
Новые санкции против России оценил публицист и политолог Армен Гаспарян.
"В день чекиста США расширили санкционные списки в отношении России в ответ на вмешательство в выборы, отравление Скрипаля, кибератаки на ВАДА и ОЗХО. Под репрессии попали в частности Петров, Баширов и Федеральное агентство новостей", - пишет он на личной странице в социальной сети Twitter.
Тему продолжают комментаторы, предлагая новые имена русских, которые могли бы попасть под санкции. Мол, чего мелочиться? Конечно, дискуссия происходит не без иронии.
"Хорошо, что Чепигу и Мишкина не тронули".
"А Васечкин???"
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