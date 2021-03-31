США подсчитали число российских военных у границы с Украиной: "Война неизбежна"

Ситуация на востоке Украины обостряется. Американские и европейские чиновники говорят о подготовке к новым боевым действиям. Они уверены, что новая война неизбежна.

Украина и Россия выступили во вторник, 30 марта, с заявлениями, в результате которых стало очевидно, что новый конфликт неизбежен, пишет газета The New York Times. Издание отмечает, что это заметили высокопоставленные чиновники в Европе и США.

Как рассказал изданию один из американских чиновников, близкий к ситуации, по предварительным оценкам, сейчас у границ с Украиной находится не менее четырёх тысяч военных, поэтому на прошлой неделе европейское командование Вооружённых сил США повысило уровень своего реагирования до самого высокого уровня.

Ранее первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что Украина может в любой момент начать наступление на Донбасс.