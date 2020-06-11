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США подняли истребители для сопровождения ракетоносцев Ту-95мс в полете над Чукоткой

11 июня 2020, 07:25  •  40 • В России

10 июня четыре стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России патрулировали над нейтральными водами северо-восточных границ РФ. Полет выполнялся над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также северной части Тихого океана.

Полет выполнялся над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, а также северной части Тихого океанаФото: Минобороны РФ

Ракетоносцы поднялись в воздух с аэродромов Чукотки и Амурской области. Примечательно, что на отдельных участках этого запланированного маршрута военные самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС Соединенных Штатов Америки. Всего воздушные судна провели в небе около 11 часов и завершили патрулирование.

Военные самолеты сопровождались истребителями F-22 ВВС США.Фото: Минобороны РФ

Четыре ракетоносца Ту-95МС провели патрулирование северо-восточных границ РФ.Все полеты российских военных самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

- Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей, - сообщают в департаменте информации и массовой коммуникации Минобороны России. - Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Воздушные судна провели в небе около 11 часов.Фото: Минобороны РФ

Кстати, как отмечают в Министерстве обороны, это не первое в этом месяце событие, связанное с американскими воздушными суднами. В мае текущего года самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС Соединенных Штатом Америки пять раз выполняли полеты вдоль границ Российской Федерации.

Выполняются полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.Фото: Минобороны РФ

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