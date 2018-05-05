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США подключили авианосец к войне против ИГ

05 мая 2018, 02:24  •  60 • Война
Атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman приступил к проведению боевой операции против запрещенной в РФ террористической организации ИГ в Сирии, приводит ФАН сообщение пресс-службы американского военно-морского флота.
«Harry S. Truman приступил 3 мая 2018 года к проведению воздушных операций с целью оказать поддержку операции «Непоколебимая решимость». Самолеты, базирующиеся на судне, уже успели провести несколько вылетов», — отмечается в комментарии ВМС США.
Тремя днями ранее США официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт сообщила, что Пентагон вместе с союзниками начинает операцию по освобождению последних оплотов ИГ.
«Борьба будет тяжелой, но мы вместе с партнерами одержим победу... Дни ИГ, контролирующей территории в Сирии и терроризирующей людей, подходят к концу», — сказала дипломат.
Также она отметила, что коалиция намерена защитить границы Турции, Израиля, Иордании, Ирака и Ливана от боевиков.
«Мы будем активизировать женевский процесс в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и мобилизовать международные ресурсы для решения неотложных гуманитарных задач и потребностей в стабилизации в Сирии», — добавила представитель американского внешнеполитического ведомства.
В последних числах апреля глава военного ведомства США Джеймс Мэттис на слушаниях по утверждению оборонного бюджета США на 2019 год перед комитетом сената США по вооруженным силам рассказал о планах американских военных на Сирию.
Ввиду усилившейся нестабильности на территории Сирии глава Пентагона отметил, что считает необходимым оставить американских военных в САР из-за возможного подъема боевиков из ИГ. Если США этого не сделают, то «пожалеют об этом», предупредил сенаторов Мэттис.
По словам министра обороны, стабилизировать ситуацию в Сирии Соединенным Штатам помогут французские военные. Он отметил, что США расширят борьбу с ИГ с привлечением региональной поддержки.
«Мы продолжаем борьбу, мы будем расширять ее, привлекая больше региональной поддержки. Это крупнейший сдвиг, который мы сейчас делаем», — добавил глава Пентагона.
В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разделяет позицию США о том, что войска из Сирии надо вывести после разгрома ИГ. Об этом он сказал на встрече со студентами Университета Джорджа Вашингтона в США.
«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США (в Сирии), как только война с ИГ будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции», — сказал французский лидер.
Сам же президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы вывести войска из Сирии.
«Мы хотим вернуться домой, и мы вернемся домой, но мы хотим оставить очень прочный и очень продолжительный след, и это важная часть наших обсуждений», — сказал Трамп.
По его словам, это произойдет «относительно скоро». Еще в конце марта нынешнего года Дональд Трамп заявил, что считает излишним пребывание военных вооруженных сил США в Сирии после завершения операции «Непоколебимая решимость» против ИГ.
Впоследствии постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США не покинут Сирию, пока не завершат «все свои задачи». Она добавила, что президент «наблюдает за ситуацией», и выразила уверенность в том, что «очень сложные отношения между США и Россией со временем изменятся».
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отметила: администрация президента США надеется, что ее партнеры и союзники в регионе взвалят на свои плечи большую военную и финансовую ответственность по обеспечению безопасности на сирийской территории.
Американские танки концентрируются у границ России
«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ и создать условия, которые предотвратят ее возрождение», — добавила она.
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл еще в середине апреля обещал, что силы коалиции, возглавляемой США, в ближайшие дни нанесут поражение ИГ.
«В ближайшие дни и недели США и наши союзники ослабят и победят ИГ, поддержат стабильную Сирию и ограничат распространение пагубного влияния Ирана», — заявил дипломат в ходе выступления в палате представителей конгресса США.
По данным Госдепа, в настоящее время ИГ контролирует около 2% от территории, удерживаемой боевиками ранее.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании глав военных ведомств стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что, вопреки заверениям Трампа, США не намерены выводить войска из Сирии, передает НСН.
«Целый ряд стран откровенно взял курс на развал Сирии, Соединенные Штаты клятвенно нас заверяли, что их единственная цель — это изгнать из Сирии террористов, победить так называемое ИГ», — указал Лавров.
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов также считает, что США не собираются выводить свои войска из Сирии, передает RT.
«Они и не собираются выводить войска, пример Афганистана это показывает: где американские войска появились — там они надолго. В каком это будет виде — история покажет. США обустраивают в районе Эт-Танфа свою базу. Зачем вкладывать деньги туда, если вы собираетесь выводить войска?» — сказал дипломат.

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