США подготовили план по развалу российских армии и флота, заявил американский дипломат

По словам американского дипломата Джона Хербста, у США есть готовый план по развалу российских армии и флота. И заключается он в постоянном введении санкций для ослабления экономики нашей страны. В этом случае Россия не сможет поддерживать в силе армию и флот, уверен Хербст.

Бывший посол США на Украине, а ныне директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст целью экономических санкций против России назвал желание Вашингтона лишить Москву сильных армии и флота. Сильная экономика поддерживает военную мощь, размышляет Хербст. А это не в интересах США.

"Мы не хотим, чтобы сильная, агрессивная держава имела сильную армию или сильный морской флот, - заявил дипломат в эфире украинского телеканала "Прямой". – Именно поэтому санкции служат нашим интересам".

Хербст приводит примечательные цифры. Якобы в его распоряжении оказались сведения из отчетов Международного валютного фонда (МВФ), согласно которым ВВП России ежегодно "теряет больше процента" из-за введенных санкций.

Остается лишь добавить, на дополнительных санкциях против России после так называемого инцидента с украинскими кораблями настаивал именно американский представитель по Украине – Курт Волкер. В то же время российский постпред в ЕС Владимир Чижов говорил, что США просто используют инцидент для продвижения собственных интересов. Впрочем, уже ясно, что Вашингтону не удалось продвинуть свою повестку.