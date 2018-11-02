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США подготовили ответ «тройке тирании» из Латинской Америки - Болтон

02 ноября 2018, 04:09  •  37 • В мире
Советник президента США Джон Болтон объявил о новых санкциях против трех стран - Кубы, Венесуэлы и Никарагуа.
США обозначили три страны у своих границ, с которыми будет продолжаться конфронтация. Этой «тройкой тирании» стали Венесуэла, Никарагуа и Куба. Америка и дальше будет ужесточать санкции против этих государств.
С соответствующими заявлениями выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает Reuters. Болтон упомянул, что президент США Дональд Трамп уже ввел несколько дополнительных санкций в отношении этих стран.
Так, гражданам США запрещено вести какие-либо дела с компаниями и гражданами, которые занимаются в Венесуэле продажей золота. В то же время введены санкции в отношении нескольких десятков граждан Кубы, которые, как полагают США, связаны с разведкой и военными структурами. Болтон не упомянул о новых санкциях в отношении Никарагуа. Но общеизвестно, что США всеми силами пытаются сместить существующий режим Даниэля Ортеги.
«Многие из собравшихся здесь, - сказал Болтон, выступая во Флориде с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, - стали жертвами невообразимых ужасов, которые творили режимы на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, превозмогли, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии - Кубе, Венесуэле и Никарагуа теперь дан достойный ответ».

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