США подготовили ответ «тройке тирании» из Латинской Америки - Болтон

США обозначили три страны у своих границ, с которыми будет продолжаться конфронтация. Этой «тройкой тирании» стали Венесуэла, Никарагуа и Куба. Америка и дальше будет ужесточать санкции против этих государств.

С соответствующими заявлениями выступил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, его слова передает Reuters. Болтон упомянул, что президент США Дональд Трамп уже ввел несколько дополнительных санкций в отношении этих стран.

Так, гражданам США запрещено вести какие-либо дела с компаниями и гражданами, которые занимаются в Венесуэле продажей золота. В то же время введены санкции в отношении нескольких десятков граждан Кубы, которые, как полагают США, связаны с разведкой и военными структурами. Болтон не упомянул о новых санкциях в отношении Никарагуа. Но общеизвестно, что США всеми силами пытаются сместить существующий режим Даниэля Ортеги.

«Многие из собравшихся здесь, - сказал Болтон, выступая во Флориде с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, - стали жертвами невообразимых ужасов, которые творили режимы на Кубе, в Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, превозмогли, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии - Кубе, Венесуэле и Никарагуа теперь дан достойный ответ».