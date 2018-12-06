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США поддержали Украину внеплановым полетом над ее территорией

06 декабря 2018, 20:09  •  100 • В мире
В Пентагоне заявили, что внеплановый полет над территорией Незалежной «должен продемонстрировать приверженность США обязательствам перед Украиной и другими странами».
В Минобороны США заявили, что провели в четверг, 6 декабря, внеплановый полет над территорией Украины. Как говорится в сообщении Пентагона, это должно продемонстрировать «приверженность США обязательствам перед Украиной и другими странами».
В оборонном ведомстве сделан акцент на время проведения полета: в частности, говорится, что полет в рамках договора об открытом небе был произведен после инцидента в Керченском проливе.
Американская сторона также отметила, что считает ситуацию в Керченском проливе, случившуюся 25 ноября, опасной эскалацией между Киевом и Москвой.
«Соединенные Штаты стремятся к более тесным отношениям с Россией, но этого не может быть, пока ее противозаконные и дестабилизирующие действия продолжаются на Украине и в других местах», - подчеркнули в Пентагоне.
Напомним, что после провокации в Керченском проливе российские пограничники задержали суда и моряков ВМС Украины, незаконно вторгшихся в территориальные воды нашей страны. Корабли вместе с экипажем были задержаны, позднее моряки были арестованы.

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