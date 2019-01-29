США поддержали Гуайдо "нефтяными" санкциями против Венесуэлы

США объявили в отношении Венесуэлы "нефтяные" санкции. Как ранее сообщали СМИ, Вашингтон намерен блокировать активны легитимного президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, чтобы передать их оппозиции. Провозгласивший себя новым лидером Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил, что распорядился передать контроль за госсчетами Венесуэлы "легитимным властям".

США объявили санкции против Венесуэлы. Как заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках брифинга в Белом доме, Минфин США вводит санкции в отношении венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Отмечается, что из-за ограничений будут блокированы активы компании на сумму $7 млрд.

"Мы объявляем о введении санкции в отношении PDVSA", - сказал Болтон.

Как ранее сообщали СМИ, Вашингтон намерен блокировать активны легитимного президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро, чтобы передать их оппозиции. При этом указывалось, что любые покупки венесуэльской нефти в США могут привести к блокированию счетов покупателей.

Провозгласивший себя новым лидером Венесуэлы Хуан Гуайдо ранее заявил, что распорядился передать контроль за госсчетами Венесуэлы "легитимным властям".

Кроме того, лжепрезидент заявил, что приказал начать назначение совета директоров PDVSA и ее "дочки" Citgo.