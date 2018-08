США: Подчиненная против президента. Пока 1:1

Автор:

Покровский Александр

В широком пользовании появилось еще одно слово для обозначения лидера США Дональда Трампа — «неуравновешенный» (unhinged). Именно так в своей только что изданной книжке его обозвала некая Омароса Маниго-Ньюман — бывшая теперь уже его помощница и бывшая директор по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью.

Оставившая по себе память

А надобно сказать, что госпожа Маниго-Ньюман знакома была с господином Трампом довольно давно и близко. Еще когда он никаким президентом США не был, а был, так сказать, шоу-продюсером. Известно: Дональд Трамп владел несколькими конкурсами, самый известный из которых — «Мисс Вселенная». Среди прочих отмечены и телевизионные реалити-шоу, например, «Ученик» (The Apprentice, в России есть его франшиза — «Кандидат») и его продолжение «Ученик знаменитости». Вот в них-то и работала тогда будущая помощница президента США.

Американский рэпер Шон Джон Комбс и Дональд Трамп в 1994 году. Фото: www.globallookpress.com

Как работала, вряд ли кто в России знает, хотя теперь, возможно, и кто-то заинтересуется. Но в американской «Википедии» первая же фраза после начального общего представления этой фигуры приведена такая: «TV Guide included her in its 2013 list of The 60 Nastiest TV Villains of All Time».

То есть журнал TV Guide включил ее в список 60 самых... А вот дальше роскошные возможности для дальнейшего понимания дает богатый на синонимы английский язык. Определение nasty означает:

неприятный, противный, отвратительный, мерзкий, скверный, плохой, гадкий, дурной, нехороший, омерзительный.

А словом villain обозначается

злодей, негодяй, мерзавец, подлец, хитрец, проходимец.

Ну и заканчивается фраза словами «...всех времен».

Добрая такая характеристика не для артиста в его роли, а участницы реалити-шоу...

Но до участия в нем она получила степень бакалавра в области радио- и телевещательной журналистики, а затем переехала в Вашингтон, где в так называемом исторически черном (Historically black, то есть предназначенным для «преимущественного обслуживания афроамериканского сообщества») университете Говарда получила степень магистра и даже засела за диссертацию, но не закончила ее.

Что такое образование для черных в черном университете, никому из тех, кто хоть немного знает Америку, объяснять не надо. Но проблема в том, что далее для «цветных» в США существуют квоты. Везде — в учебных и научных заведениях, государственных органах, даже в кино, где, как все помнят, фигурируют спартанцы-негры, римские патриции-негры, викинги-негры и рыцари-негры. Так что в 1990-е годы 23-летняя Омароса оказывается на работе в офисе вице-президента Эла Гора при правлении Клинтона. Здесь она оставила по себе тоже добрую память: бывший администратор офиса Гора Мэри Маргарет Оверби говорила впоследствии, что Омароса «была худшим наймом (hire), который мы когда-либо делали».