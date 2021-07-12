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США подбросили проблему: Против России "мутят воду"
12 июля 2021, 19:30 • 165 • В мире
Против России "мутят воду". Неожиданно начав покидать Афганистан, где разворачивается обострение вооружённого конфликта, США подбросили проблему не только Москве, но и всему региону, заметил Александр Михайлов.
Америка уходит из Афганистана, бросая авиабазы, оружие и своих союзников. 1 мая США начали выводить военный контингент из республики, до этого войска находились там на протяжении ровно 20 лет, заметила ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Интервью".
Страну уже покинули подразделения Германии, Италии, Чехии, Австралии. Последний иностранный солдат должен уйти с афганской территории к 11 сентября - к 20-й годовщине теракта в Нью-Йорке.
Афганистан моментально вспыхнул, боевые действия развернулись почти по всей стране. Правительственные силы уже не скрывают, что не справляются с напором радикалов.
Боевики "Талибана"* заняли все КПП на границах с соседними центральноазиатскими странами. По словам начальника объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова, незаконные бандформирования контролируют практически 100% границы с Таджикистаном.
Бои в северных провинциях Афганистана идут всего в 70 километрах от места расположения крупнейшего военного объекта России за рубежом - 201-й базы в таджикском городе Курган-Тюбе.
Таким образом, Вашингтон подбросил России большую проблему, подчеркнула ведущая "Первого русского". Её собеседник, руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, заметил, что эту "свинью" подложили не только Москве, но и всему региону:
*"Талибан" - Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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