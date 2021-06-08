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США подбивают Россию на авантюру: "Поссорить с Китаем и соскочить"

08 июня 2021, 18:40  •  205 • Политика
Экс-помощник Рейгана призвал Байдена пойти на сделку с Путиным. "Стратегия относительно того, что надо непременно поссорить Россию и Китай, принимает самые разнообразные, подчас извращённые формы", - считает политолог Алексей Мухин.
США следует пойти на сделку с Россией, так как изоляция и конфронтация с ней вряд ли сделают мир безопаснее, а сближение Москвы и Пекина несёт угрозу Вашингтону, считает Дуг Бэндоу, бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана. Что скрывается за этим заявлением, рассказал Царьграду политолог Алексей Мухин.
Он отмечает, что на первый взгляд кажется, что американских экспертов, советников и политических деятелей начали посещать проблески разумных идей. Однако более вероятен вариант, что речь идёт о формировании повестки дня для того, чтобы завлечь Россию на определённые площадки, которые для американцев крайне комфортны, а для русских - нет.
Эксперт считает, что все эти переговоры, обсуждения будут представлены китайским партнёром России как свидетельство её желания договориться с США. И американцы рассчитывают, что это повлечёт для России усложнение ситуации с китайскими партнёрами.
Стратегия относительно того, что надо непременно поссорить Россию и Китай, принимает самые разнообразные, подчас извращённые формы. То есть они готовы делать вид, что где-то уступают России, хотя на самом деле речи об уступках не идёт. В какой-то момент они, отработав эту антикитайскую тему для России, просто соскочат с переговоров и всё,
- объяснил политолог Алексей Мухин в интервью Царьграду.
Политолог отмечает, что данный план не отличается особой глубиной мысли, но американцы считают, что он действенный. По крайней мере, цель стоит именно такая, подытожил эксперт.

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