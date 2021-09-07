Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Новый формат переговоров: Киев выступил с внезапным ультиматумом по Донбассу
США сами себя перехитрили: Сатановский объяснил план спасения Донбасса
Свершилось: Запад начал заливать Украину деньгами
Украинский атлет дважды отказался от фото с русскими. Но просчитался
Главная / Политика

США подали России долларовый сигнал

07 сентября 2021, 06:35  •  102 • Политика
Соединённые Штаты подали России долларовый сигнал и сделали это при помощи Украины. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Ранее стало известно, что Джо Байден поручил оказать военную помощь Украине за счёт средств Пентагона. Речь идёт о 60 миллионах долларов. Киев должен их потратить на укрепление обороны страны.
В эфире телеканала ICTV Дмитрий Кулеба заявил, что намерение Вашингтона таким способом помочь Украине - это "наилучший сигнал" для Кремля. По словам министра, членам украинской делегации кулуарно об этом говорили американские партнёры, когда Владимир Зеленский был с визитом в США.
"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины - это тоже сигнал для России", - произнёс глава МИД Украины.
Он также выразил мнение, что Россию обеспокоена "всем, что делает Украину сильнее". В данном случае Киев стал сильнее после переговоров президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.
Ранее украинский экономист Юрий Атаманюк назвал американскую помощь Украине "унизительной подачкой". Он признал, что Незалежная очень нуждается в финансовой помощи Запада. Потому что своих денег на решение ключевых проблем страны у Киева нет. В этой связи экономист раскритиковал Зеленского за то, что он не смог добиться от Байдена чего-то более ощутимого.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





102
Источник
Похожие новости
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на внешнюю арену"
07 сентября 2021, 01:05
Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "интересный нюанс"
07 сентября 2021, 02:55
Кедми указал, как России предупредить провокации у себя "под боком"
07 сентября 2021, 02:55
Депутат Рады объяснил смысл переименования Украины. Дело вовсе не в исторической правде
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2021, 04:45
Норвежец объяснил, почему нет информации о "побочках" от "Спутника V&q...
07 сентября 2021, 01:05
Украинскому советнику посоветовали пожить с "образованными" талибами*
07 сентября 2021, 04:46
Пушков раскрыл, зачем Зеленский хочет видеть Путина: "Пытаются использовать"...
07 сентября 2021, 01:05
Экономист назвал ошибку Зеленского на переговорах с Байденом: "Так не выходят на...
07 сентября 2021, 01:05
Русских в посольстве США переманивали на свою сторону. Захарова указала на "инте...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2021, 23:10
"Картинка красноречивее всяких слов": Зеленский не выдержал перед Байденом
04 сентября 2021, 06:10
Политолог об отставке Лаврова и Шойгу: "Что сказать можно, я сказал"
04 сентября 2021, 06:10
Американский взрыв оценил военный эксперт: "Понятно, виновата Россия"
31 августа 2021, 09:35
На Украине опасаются последствий от закрытия границы с Россией
05 сентября 2021, 01:25
"В рваном кителе и пешком": Военкор рассказал, как главком ВСУ может попасть в Москву
05 сентября 2021, 08:45
Неуместная выходка Зеленского удивила украинцев: Попросил денег у бедных
01 сентября 2021, 00:15
Упреки Зеленского о газе Михеев разбил одним вопросом: "Так зачем тебе транзит?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.