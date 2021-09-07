США подали России долларовый сигнал

Соединённые Штаты подали России долларовый сигнал и сделали это при помощи Украины. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ранее стало известно, что Джо Байден поручил оказать военную помощь Украине за счёт средств Пентагона. Речь идёт о 60 миллионах долларов. Киев должен их потратить на укрепление обороны страны.

В эфире телеканала ICTV Дмитрий Кулеба заявил, что намерение Вашингтона таким способом помочь Украине - это "наилучший сигнал" для Кремля. По словам министра, членам украинской делегации кулуарно об этом говорили американские партнёры, когда Владимир Зеленский был с визитом в США.

"Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины - это тоже сигнал для России", - произнёс глава МИД Украины.

Он также выразил мнение, что Россию обеспокоена "всем, что делает Украину сильнее". В данном случае Киев стал сильнее после переговоров президента Владимира Зеленского с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее украинский экономист Юрий Атаманюк назвал американскую помощь Украине "унизительной подачкой". Он признал, что Незалежная очень нуждается в финансовой помощи Запада. Потому что своих денег на решение ключевых проблем страны у Киева нет. В этой связи экономист раскритиковал Зеленского за то, что он не смог добиться от Байдена чего-то более ощутимого.