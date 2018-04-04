США побеждают на западном берегу Евфрата. Ловушка для армии Сирии • 339 • Аналитика



Новости с пометкой «молния» поступили из различных источников новостного блока тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com утром 2 апреля. Со ссылкой на «Твиттер»-странички местных очевидцев и корреспондентов, а также осведомлённых израильского и англо-итальянского обозревателей @lievan_tem и @MrKyruer сообщалось о нанесении миномётного удара по укрепрайону / военной базе 93-й бригады «Сирийских демократических сил», расположенной на юго-западных окраинах города Айн-Иса. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу отметим, что, помимо проамериканских подразделений «Syrian Democratic Forces» на объекте развёрнут контингент Сил специальных операций США («зелёные береты»), а также подразделения ВС Франции, структурно подчинённые Командованию специальных операций Франции (COS, — «Commandement des Operations Speciales»). Естественно, это придаёт событию куда более серьёзное значение.



Как стало известно немного позднее, удар нанесли отлично подготовленные ополченцы так называемого «Народного сопротивления Восточного Региона», являющиеся сторонниками регулярной Сирийской Арабской Армии. В своём видеообращении, размещённом на «YouTube» 28 февраля 2018 года, группа из 6 человек в масках и с винтовками анонсировала создание нового антиамериканского подразделения в мухафазе Ракка, целью которого является ожесточённое противостояние с ВС США, любыми силами западной коалиции и местными курдскими формированиями, имеющими отношение к SDF, но особого внимания на новую партизанскую группировку тогда никто не обратил. Сегодня PRER приступила к активным действиям и атаковала не обычный американский КПП, а крупный укрепрайон, площадь которого соответствует городу Хама, и на территории которого расположена высота, дающая возможность контролировать подступы к объекту на всех направлениях. Примечательно, что целый спектр оптико-электронных средств наблюдения, работающих в ИК-диапазоне, а также подразделения военизированной охраны не смогли обнаружить приблизившегося к базе на дистанцию 3—7 км миномётного расчёта сил «Народного сопротивления» (известных как НСС). Уже это является огромным тактическим плюсом в копилку нового антиамериканского военизированного объединения в Сирии, так как силы коалиции показали отсутствие готовности противостоять малочисленным мобильным группам, оснащённым достаточно серьёзными видами вооружения.





К примеру, если бы миномётный расчёт НСС был вооружён не обыкновенными минами, а корректируемыми 120-мм минами типа КМ-8 «Грань» (для возимого миномёта 2Б11) + малоразмерным беспилотным летательным аппаратом с лазерным дальномером-целеуказателем на борту, на территории 93-й военной базы могли быть выведены некоторые стратегически важные объекты, так как круговое вероятное отклонение «Грани» может не превышать пары метров благодаря использованию полуактивной лазерной головки самонаведения 9Э430. Не стоит забывать и о том, что отряд «Народного сопротивления Восточного региона» беспрепятственно действовал на оперативной глубине в 65 км от линии соприкосновения с САА в районе Эт-Табка, что свидетельствует не только о низкой обороноспособности базы объединённых сил коалиции (США, Франции и SDF), но и об отсутствии должного количества военизированных патрулей «Сирийских демократических сил», контролирующих южные подступы к провинции Эр-Ракка.





Бойцы бригады марин Сухопутных войск Франции, прибывшие в Манбидж в количестве 120 человек, в дополнение к 500 американским морским пехотинцам



Некоторые наши обозреватели выразили в комментариях озабоченность относительно обстрела 93-й военной базы, так как последний якобы может быть использован коалицией в качестве «casus belli» для нанесения удара по объектам Сирийской арабской армии. Но хотелось бы ещё раз отметить, что «casus belli» как для нанесения массированного ракетного удара по САР, так и для начала крупной наземной операции районах Манбиджа, Эт-Табки, Дейр-эз-Зора и Ат-Танфа американцы найдут в любой подходящий момент; к примеру, когда подразделения правительственных войск начнут зачистку территорий от оппозиционной «Сирийской свободной армии» и террористической «ан-Нусры» на границе с Израилем (в «полукотле» Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра»). По сообщениям сирийских источников, к линии фронта в Эль-Кунейтре уже прибыло несколько бронетанковых бригад сирийской армии. Этот период может быть выбран коалицией исключительно по одной причине — в связи со значительным ослаблением боевого потенциала СВ Сирии на всех остальных направлениях. Уже сегодня плацдарм FSA, «ан-Нусры» и ИГИЛ в южной «зоне деэскалации» Даръа — Эль-Кунейтра никаким боком нельзя поставить на одну ступеньку с Восточной Гутой, Думой или «Растангским котлом». Почему? Поправки к закону "Об оружии". Выигрывает криминал?



Во-первых, общая площадь южного «зелёного полукотла» вокруг Даръы соответствует половине площади «идлибского плацдарма» и примерно в 35 — 40 раз превышает площадь Восточной Гуты и Думы. Такая картина, на фоне глубины тыловых зон в 20 — 30 км, уже требует от командования ВС Сирии в разы больших ресурсов для освобождения, равно как и времени на реализацию. Во-вторых, численность подразделений «Free Syrian Army» и «Джебхат ан-Нусры» на этом участке на порядок или более превышает численность боевиков в недавно освобождённых северо-восточных окрестностях Дамаска.



В-третьих, боевики FSA имеют в треугольнике Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра серьёзные географические и топографические бонусы: на подконтрольной им территории имеется огромное количество высот (около 25), позволяющих быстро фиксировать и пресекать наступающие штурмовые группы САА на большинстве направлений. Не менее опасная ситуация складывается для сирийских военных непосредственно в укрепрайоне города Даръа. Ознакомившись с картой, можно обратить внимание что город находится на 50-километровом тактическом «роге», ширина основания которого в районе населённого пункта Махаджах составляет всего 6500 м. Единственная автомагистраль М5, связывающая г. Даръа с Дамаском, проходит всего в 2 км от контролируемой боевиками территории в районе деревни Эль-Муджайдил. Следовательно, в первые же дни после начала операции по освобождению юго-запада САР, подразделения сирийской армии в Даръе могут быть заблокированными и разгромлены. Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда



Избежать такого неприятного сценария Сирийская арабская армия сможет лишь в случае упреждающего блокирования «перешейка» «Израа — Бусра Аль-Харири», но на текущий момент о накоплении правительственных сил в данном секторе практически ничего не сообщается.



В-четвёртых, данный оппозиционно-террористический «полукотёл» имеет общую южную границу с «купленной» американскими оборонными структурами Иорданией. Через территорию этого государства боевикам FSA на юге Сирии может регулярно оказываться военно-техническая поддержка как со стороны США и Израиля, так и со стороны Саудовской Аравии, которая давно заинтересована в свержении Башара Асада. Так, по сообщениям «Wall Street Journal», Тель-Авив примерно с 2015 года начал неофициальную поддержку военизированной оппозиции в районе Даръа, поскольку последняя формирует между Израилем и Сирийской арабской армией своеобразную буферную зону. Не стоит забывать и о том, что в районе города Тасил находится приличный анклав ИГИЛ (запрещено в России), который также сыграет на руку Тель-Авиву и Вашингтону в ходе попытки правительственных войск освободить южные территории.





Полукотёл «Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра»



Через иордано-сирийскую границу в «полукотёл» «Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра» могут быть легко доставлены любые типы химического оружия западного производства, которые применят для новых провокаций с последующим обвинением «режима Асада». Основываясь на вышеперечисленных фактах, делаем неутешительный вывод: если на подавление формирований «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры», а также на принуждение «остатков» «Ахрар аш-Шам» покинуть миниатюрную Восточную Гуту и на зелёных автобусах отправиться в Идлиб ушло более 2 месяцев, то на освобождение южных провинций Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра потребуется от года (в случае блокирования западной военной поддержки через Иорданию) до двух — трёх лет (в случае присутствия такой поддержки). Перекрыть наземные каналы поставки военных грузов ребелам можно лишь посредством блокирования трасс Эр-Рамта — Даръа и Эль-Мафак — Сайда, идущих из Иордании. Следовательно, атака любой колонны техники на этих автомагистралях посредством ВКС России и ВВС Сирии будет воспринята как агрессия против Иордании со всеми вытекающими последствиями. Косово против Сербии: провокация спланирована



Если говорить более обобщённо: благодаря наличию иордано-сирийского и израильско-сирийского участков границы, южный «полукотёл» FSA сможет получать регулярную западную поддержку, изнуряя и ослабляя наиболее боеспособные подразделения сирийской армии, после чего ВС США, Великобритании смогут совершить беспрепятственный «бросок» из Ат-Танфа практически на любом направлении Сирийского театра военных действий без серьёзного сопротивления со стороны правительственных сил. Вывод: решение о штурме так называемого «южного полукотла» является не просто контрпродуктивным, а полностью проигрышным. Даръа превратится для Москвы и Дамаска в настоящий тактический «капкан», постоянно вытягивающий технические и человеческие ресурсы. И, к сожалению, Дамаск на этот «капкан» уже повёлся.



Пентагон тем временем активно наращивает обороты по милитаризации западного берега Евфрата. Показав нежелание и боязнь вступать в конфронтацию с ВС США, Реджеп Эрдоган всё же дождался момента,когда в районе Манбиджа началось возведение сразу двух американских военных баз, расположенных в 4 и 8 км от реки Саджу, отделяющей подконтрольную SDF территорию от территории Джераблуса, контролируемой протурецкими формированиями FSA и турецкой армией. Известно, что одна из баз находится близ деревни Квардала эт-Тахтани и позволяет контролировать центральную 216-ю автомагистраль. Уже сегодня Манбидж можно считать вторым главным плацдармом для наступления ВС США на южные рубежи Алеппо. В одночасье Манбидж оказался под протекцией США. В качестве поддержки прибыло 50 военнослужащих из французской бригады «марин», которая входит в состав сухопутных войск Франции. И это только начало грандиозного развёртывания сил коалиции на правом берегу Евфрата, не считая плацдарма близ города Эт-Табка. Кемерово как трагедия России. От инженера-строителя и гражданина



А что же есть у Сирийской арабской армии на левом берегу Евфрата для создания коалиции достойногор противовеса? Правильно, жалкий «хушамский карман», ежедневно находящийся под риском поглощения технологически превосходящими силами КМП США и SDF. И с этим нужно что-то делать. Здесь-то и оказываются очень кстати заявившие о себе партизанские отряды «Народного сопротивления Восточного региона» (НСС), о которых мы рассказали в первой части обзора.



Источники информации:

https://www.geopolitica.ru/news/ssha-sozdali-dve-novye-bazy-v-manbidzhe

https://riafan.ru/1042338-siriya-segodnya-boeviki-pokinuli-dumu-franciya-otpravila-voennyh-v-manbidzh

https://imag.one/news?ad=44686

https://syria.liveuamap.com/ Новости с пометкой «молния» поступили из различных источников новостного блока тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com утром 2 апреля. Со ссылкой на «Твиттер»-странички местных очевидцев и корреспондентов, а также осведомлённых израильского и англо-итальянского обозревателей @lievan_tem и @MrKyruer сообщалось о нанесении миномётного удара по укрепрайону / военной базе 93-й бригады «Сирийских демократических сил», расположенной на юго-западных окраинах города Айн-Иса. Чтобы не ходить вокруг да около, сразу отметим, что, помимо проамериканских подразделений «Syrian Democratic Forces» на объекте развёрнут контингент Сил специальных операций США («зелёные береты»), а также подразделения ВС Франции, структурно подчинённые Командованию специальных операций Франции (COS, — «Commandement des Operations Speciales»). Естественно, это придаёт событию куда более серьёзное значение.Как стало известно немного позднее, удар нанесли отлично подготовленные ополченцы так называемого «Народного сопротивления Восточного Региона», являющиеся сторонниками регулярной Сирийской Арабской Армии. В своём видеообращении, размещённом на «YouTube» 28 февраля 2018 года, группа из 6 человек в масках и с винтовками анонсировала создание нового антиамериканского подразделения в мухафазе Ракка, целью которого является ожесточённое противостояние с ВС США, любыми силами западной коалиции и местными курдскими формированиями, имеющими отношение к SDF, но особого внимания на новую партизанскую группировку тогда никто не обратил. Сегодня PRER приступила к активным действиям и атаковала не обычный американский КПП, а крупный укрепрайон, площадь которого соответствует городу Хама, и на территории которого расположена высота, дающая возможность контролировать подступы к объекту на всех направлениях. Примечательно, что целый спектр оптико-электронных средств наблюдения, работающих в ИК-диапазоне, а также подразделения военизированной охраны не смогли обнаружить приблизившегося к базе на дистанцию 3—7 км миномётного расчёта сил «Народного сопротивления» (известных как НСС). Уже это является огромным тактическим плюсом в копилку нового антиамериканского военизированного объединения в Сирии, так как силы коалиции показали отсутствие готовности противостоять малочисленным мобильным группам, оснащённым достаточно серьёзными видами вооружения.К примеру, если бы миномётный расчёт НСС был вооружён не обыкновенными минами, а корректируемыми 120-мм минами типа КМ-8 «Грань» (для возимого миномёта 2Б11) + малоразмерным беспилотным летательным аппаратом с лазерным дальномером-целеуказателем на борту, на территории 93-й военной базы могли быть выведены некоторые стратегически важные объекты, так как круговое вероятное отклонение «Грани» может не превышать пары метров благодаря использованию полуактивной лазерной головки самонаведения 9Э430. Не стоит забывать и о том, что отряд «Народного сопротивления Восточного региона» беспрепятственно действовал на оперативной глубине в 65 км от линии соприкосновения с САА в районе Эт-Табка, что свидетельствует не только о низкой обороноспособности базы объединённых сил коалиции (США, Франции и SDF), но и об отсутствии должного количества военизированных патрулей «Сирийских демократических сил», контролирующих южные подступы к провинции Эр-Ракка.Некоторые наши обозреватели выразили в комментариях озабоченность относительно обстрела 93-й военной базы, так как последний якобы может быть использован коалицией в качестве «casus belli» для нанесения удара по объектам Сирийской арабской армии. Но хотелось бы ещё раз отметить, что «casus belli» как для нанесения массированного ракетного удара по САР, так и для начала крупной наземной операции районах Манбиджа, Эт-Табки, Дейр-эз-Зора и Ат-Танфа американцы найдут в любой подходящий момент; к примеру, когда подразделения правительственных войск начнут зачистку территорий от оппозиционной «Сирийской свободной армии» и террористической «ан-Нусры» на границе с Израилем (в «полукотле» Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра»). По сообщениям сирийских источников, к линии фронта в Эль-Кунейтре уже прибыло несколько бронетанковых бригад сирийской армии. Этот период может быть выбран коалицией исключительно по одной причине — в связи со значительным ослаблением боевого потенциала СВ Сирии на всех остальных направлениях. Уже сегодня плацдарм FSA, «ан-Нусры» и ИГИЛ в южной «зоне деэскалации» Даръа — Эль-Кунейтра никаким боком нельзя поставить на одну ступеньку с Восточной Гутой, Думой или «Растангским котлом». Почему?Во-первых, общая площадь южного «зелёного полукотла» вокруг Даръы соответствует половине площади «идлибского плацдарма» и примерно в 35 — 40 раз превышает площадь Восточной Гуты и Думы. Такая картина, на фоне глубины тыловых зон в 20 — 30 км, уже требует от командования ВС Сирии в разы больших ресурсов для освобождения, равно как и времени на реализацию. Во-вторых, численность подразделений «Free Syrian Army» и «Джебхат ан-Нусры» на этом участке на порядок или более превышает численность боевиков в недавно освобождённых северо-восточных окрестностях Дамаска.В-третьих, боевики FSA имеют в треугольнике Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра серьёзные географические и топографические бонусы: на подконтрольной им территории имеется огромное количество высот (около 25), позволяющих быстро фиксировать и пресекать наступающие штурмовые группы САА на большинстве направлений. Не менее опасная ситуация складывается для сирийских военных непосредственно в укрепрайоне города Даръа. Ознакомившись с картой, можно обратить внимание что город находится на 50-километровом тактическом «роге», ширина основания которого в районе населённого пункта Махаджах составляет всего 6500 м. Единственная автомагистраль М5, связывающая г. Даръа с Дамаском, проходит всего в 2 км от контролируемой боевиками территории в районе деревни Эль-Муджайдил. Следовательно, в первые же дни после начала операции по освобождению юго-запада САР, подразделения сирийской армии в Даръе могут быть заблокированными и разгромлены.Избежать такого неприятного сценария Сирийская арабская армия сможет лишь в случае упреждающего блокирования «перешейка» «Израа — Бусра Аль-Харири», но на текущий момент о накоплении правительственных сил в данном секторе практически ничего не сообщается.В-четвёртых, данный оппозиционно-террористический «полукотёл» имеет общую южную границу с «купленной» американскими оборонными структурами Иорданией. Через территорию этого государства боевикам FSA на юге Сирии может регулярно оказываться военно-техническая поддержка как со стороны США и Израиля, так и со стороны Саудовской Аравии, которая давно заинтересована в свержении Башара Асада. Так, по сообщениям «Wall Street Journal», Тель-Авив примерно с 2015 года начал неофициальную поддержку военизированной оппозиции в районе Даръа, поскольку последняя формирует между Израилем и Сирийской арабской армией своеобразную буферную зону. Не стоит забывать и о том, что в районе города Тасил находится приличный анклав ИГИЛ (запрещено в России), который также сыграет на руку Тель-Авиву и Вашингтону в ходе попытки правительственных войск освободить южные территории.Через иордано-сирийскую границу в «полукотёл» «Эс-Сувейда — Даръа — Эль-Кунейтра» могут быть легко доставлены любые типы химического оружия западного производства, которые применят для новых провокаций с последующим обвинением «режима Асада». Основываясь на вышеперечисленных фактах, делаем неутешительный вывод: если на подавление формирований «Свободной сирийской армии» и «ан-Нусры», а также на принуждение «остатков» «Ахрар аш-Шам» покинуть миниатюрную Восточную Гуту и на зелёных автобусах отправиться в Идлиб ушло более 2 месяцев, то на освобождение южных провинций Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра потребуется от года (в случае блокирования западной военной поддержки через Иорданию) до двух — трёх лет (в случае присутствия такой поддержки). Перекрыть наземные каналы поставки военных грузов ребелам можно лишь посредством блокирования трасс Эр-Рамта — Даръа и Эль-Мафак — Сайда, идущих из Иордании. Следовательно, атака любой колонны техники на этих автомагистралях посредством ВКС России и ВВС Сирии будет воспринята как агрессия против Иордании со всеми вытекающими последствиями.Если говорить более обобщённо: благодаря наличию иордано-сирийского и израильско-сирийского участков границы, южный «полукотёл» FSA сможет получать регулярную западную поддержку, изнуряя и ослабляя наиболее боеспособные подразделения сирийской армии, после чего ВС США, Великобритании смогут совершить беспрепятственный «бросок» из Ат-Танфа практически на любом направлении Сирийского театра военных действий без серьёзного сопротивления со стороны правительственных сил. Вывод: решение о штурме так называемого «южного полукотла» является не просто контрпродуктивным, а полностью проигрышным. Даръа превратится для Москвы и Дамаска в настоящий тактический «капкан», постоянно вытягивающий технические и человеческие ресурсы. И, к сожалению, Дамаск на этот «капкан» уже повёлся.Пентагон тем временем активно наращивает обороты по милитаризации западного берега Евфрата. Показав нежелание и боязнь вступать в конфронтацию с ВС США, Реджеп Эрдоган всё же дождался момента,когда в районе Манбиджа началось возведение сразу двух американских военных баз, расположенных в 4 и 8 км от реки Саджу, отделяющей подконтрольную SDF территорию от территории Джераблуса, контролируемой протурецкими формированиями FSA и турецкой армией. Известно, что одна из баз находится близ деревни Квардала эт-Тахтани и позволяет контролировать центральную 216-ю автомагистраль. Уже сегодня Манбидж можно считать вторым главным плацдармом для наступления ВС США на южные рубежи Алеппо. В одночасье Манбидж оказался под протекцией США. В качестве поддержки прибыло 50 военнослужащих из французской бригады «марин», которая входит в состав сухопутных войск Франции. И это только начало грандиозного развёртывания сил коалиции на правом берегу Евфрата, не считая плацдарма близ города Эт-Табка.А что же есть у Сирийской арабской армии на левом берегу Евфрата для создания коалиции достойногор противовеса? Правильно, жалкий «хушамский карман», ежедневно находящийся под риском поглощения технологически превосходящими силами КМП США и SDF. И с этим нужно что-то делать. Здесь-то и оказываются очень кстати заявившие о себе партизанские отряды «Народного сопротивления Восточного региона» (НСС), о которых мы рассказали в первой части обзора. Автор: Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 339 Источник Похожие новости «Опричники» как альтернатива «ручному управлению» Чемпионат мира? Нет, новый Сталинград! Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда

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