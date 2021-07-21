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США по-тихому заткнули рот Украине с "Северным потоком - 2": "Совсем обнаглели"

21 июля 2021, 10:45  •  248 • Политика
Издание Politico со ссылкой на свои источники сообщило о том, что в Белом доме по-тихому попросили Украину замолчать и не создавать шума вокруг газопровода "Северный поток - 2". Политолог Владимир Корнилов иронично прокомментировал новость из Белого дома: "Совсем обнаглели американцы. Как можно требовать от Украины прекратить скулить и клянчить?!"
"Администрация (президента США Джо) Байдена просит недовольную Украину не создавать шума, поскольку она приближается к соглашению о трубопроводе между Россией и Германией", - об этом сообщает известное американское издание Politico, ссылаясь на информированные источники.
Американцы, по сути, по-тихому заткнули рот Киеву, призвав своих украинских коллег воздержаться от критики будущего соглашения с Германией. Напомним, его должны обнародовать сегодня.
Политолог Владимир Корнилов у себя в соцсетях не без иронии прокомментировал сообщение о требовании Вашингтона в адрес Киева заткнуться и прекратить критику "Северного потока - 2".
"Совсем обнаглели американцы. Как можно требовать от Украины прекратить скулить и клянчить?! - иронично недоумевает политический эксперт. - Это они не знают ещё, что Киев в отместку уже взял курс на китаеинтеграцию".
Политтехнолог Марат Баширов в своём авторском Telegram-канале "Политджойстик" только ёмко заметил: "Shut up. Украина дождалась публично-повелительного".

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