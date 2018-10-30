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США по привычке открестились от ударов по Сирии с применением запрещенных фосфорных бомб
30 октября 2018, 01:24 • 15 • Политика
Коалиция США опровергла применение снарядов с фосфором в Сирии.
Министерство обороны США открещивается от нанесения авиаудара по Сирии с применением запрещённых фосфорных бомб. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель штаба военной операции США в Ираке и Сирии полковник Шон Райан.
Речь идёт об озвученных ранее МИДом Сирии обвинениях в адрес США. По данным сирийского ведомства, самолёты возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по населённому пункту в провинции Дейр-эз-Зор. При этом были применены боеприпасы с запрещенным белым фосфором, от которых пострадали мирные жители. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН провести тщательное расследование инцидента.
Никаких материалов, подтверждающих невиновность США или опровергающих заявления МИД Сирии, представлено не было.
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