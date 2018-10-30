США по привычке открестились от ударов по Сирии с применением запрещенных фосфорных бомб

Коалиция США опровергла применение снарядов с фосфором в Сирии.

Министерство обороны США открещивается от нанесения авиаудара по Сирии с применением запрещённых фосфорных бомб. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель штаба военной операции США в Ираке и Сирии полковник Шон Райан.

Речь идёт об озвученных ранее МИДом Сирии обвинениях в адрес США. По данным сирийского ведомства, самолёты возглавляемой США коалиции нанесли авиаудар по населённому пункту в провинции Дейр-эз-Зор. При этом были применены боеприпасы с запрещенным белым фосфором, от которых пострадали мирные жители. Сирия потребовала от Совета Безопасности ООН провести тщательное расследование инцидента.

«Эти сообщения (о применении фосфорных снарядов в Сирии) не соответствуют действительности», - коротко прокомментировали обвинения в Пентагоне.

Никаких материалов, подтверждающих невиновность США или опровергающих заявления МИД Сирии, представлено не было.